تاجرنیا: به دنبال ایجاد مجموعه ورزشی با همکاری صربستان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست باشگاه استقلال، با اشاره به برنامه‌های این باشگاه برای توسعه همکاری‌های ورزشی با صربستان، از بررسی طرح‌هایی برای ایجاد مجموعه ورزشی، راه‌اندازی مراکز آموزشی و دانشگاهی و تبادل دانشجو، مربی و مدیر ورزشی خبر داد.



تاجرنیا با تأکید بر نقش ورزش در تقویت روابط میان ملت‌ها اظهار داشت: بسیار مهم است که ملت‌ها با یکدیگر در ارتباط باشند و تنش‌زدایی میان آن‌ها صورت بگیرد. همان‌طور که مستحضر هستید، در دیدار با سفرای اسپانیا و فرانسه و همچنین مراسم جشن ملی عربستان نیز دعوت شدیم. ورزش جایگاه صلح و دوستی است و ما نیز این موضوع را دنبال می‌کنیم.



وی با اشاره به ظرفیت‌های صربستان در حوزه‌های آموزشی و زیرساختی افزود: صربستان می‌تواند در بخش‌های آموزشی و زیرساختی نقش گسترده‌ای داشته باشد. با کمک دوستان صربستانی می‌توانیم یک مجموعه ورزشی ایجاد کنیم که پیشنهاد شده است در منطقه جنوب کشور و قشم باشد. در همین راستا، کار را با مجموعه‌های خود در دولت و مناطق آزاد آغاز کرده‌ایم تا زمینه‌های لازم از جمله تأمین زمین فراهم شود.



رئیس هیئت‌مدیره استقلال با تشریح برنامه‌های آموزشی موردنظر این باشگاه گفت: به دنبال ایجاد یک مجموعه آموزشی و دانشگاهی هستیم تا همکاری مشترکی شکل بگیرد و بتوانیم دانشجویانی را از ایران پذیرش کنیم که آموزش آن‌ها در هر دو کشور انجام شود و در نهایت مدرک معتبر بین‌المللی دریافت کنند.



وی ادامه داد: استعدادیابی و پرورش استعدادها در رشته‌های مختلف ورزشی نیز از جمله برنامه‌های ماست و آکادمی ملی ورزش صربستان می‌تواند در این زمینه به استقلال کمک کند. آموزش مربیان و مدیران ورزشی نیز در دستور کار قرار دارد و امیدوارم بتوانیم هر یک از این برنامه‌ها را در بخش‌های مختلف پیش ببریم.



استقلال به دنبال درآمدزایی از رشته‌های غیر فوتبالی است



تاجرنیا در ادامه با اشاره به ضرورت گسترش فعالیت‌های استقلال فراتر از فوتبال تصریح کرد: در وهله نخست معتقدم اگرچه فوتبال استقلال به دلیل برخورداری از هواداران میلیونی در سراسر کشور گستردگی زیادی دارد، اما منافع هلدینگ مالک باشگاه باید به همه حوزه‌های ورزش برسد.



وی با تشبیه مدیریت باشگاه استقلال به یک مسابقه امدادی اظهار داشت: مدیریت در باشگاه استقلال مانند دوی چهار در صد متر است و هیچ‌کدام از ما برای همیشه ماندنی نیستیم. پس از من نیز فرد دیگری خواهد آمد و این مسئله صرفاً اجتماعی نیست؛ ما به دنبال ریل‌گذاری مناسب برای استقلال هستیم تا این شرکت به مجموعه‌ای سودآور تبدیل شود.



رئیس هیئت‌مدیره استقلال تأکید کرد: باید تصویری از استقلال ارائه کنیم که نشان دهد این باشگاه فقط مختص فوتبال نیست. مطمئن باشید با رویکردی که در پیش گرفته‌ایم، در بلندمدت هر یک از تیم‌های باشگاه می‌توانند درآمدزا شوند.



ساخت ورزشگاه بزرگ در برنامه نخست استقلال نیست



تاجرنیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره برنامه‌های زیرساختی استقلال و همکاری با صربستان خاطرنشان کرد: قرار نیست در گام نخست یک ورزشگاه بزرگ بسازیم. ابتدا بخش‌های آموزشی را پیش خواهیم برد و در مرحله بعد به سراغ ساخت کمپ‌های تمرینی و باشگاهی می‌رویم.



وی در پایان ابراز امیدواری کرد که برنامه‌های مشترک استقلال و صربستان در آینده نزدیک وارد مرحله اجرا شود و آثار این همکاری در بخش‌های مختلف ورزشی قابل مشاهده باشد.