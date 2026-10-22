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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

بازگشت سه واحد آپارتمانی به اموال باشگاه پس از بیش از ۱۵ سال

بازگشت سه واحد آپارتمانی به اموال باشگاه پس از بیش از ۱۵ سال

سه دستگاه آپارتمان از اموال باشگاه پرسپولیس بعد از گذشت 15 سال به این باشگاه بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، در پی پیگیری‌های مستمر و اقدامات جدی مدیریت باشگاه و تلاش‌های حقوقی صورت‌گرفته، سه واحد آپارتمانی متعلق به باشگاه که بیش از ۱۵ سال در اختیار اشخاص دیگر قرار داشت، پس از طی مراحل و پیگیری‌های متعدد، به باشگاه بازگردانده شد.

این سه واحد آپارتمانی با مجموع مساحت حدود ۶۰۰ مترمربع، واقع در محله چیذر تهران، به نماینده باشگاه تحویل داده شده است و فرآیند قانونی انتقال اسناد مالکیت به نام باشگاه نیز در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

بازپس‌گیری این املاک، در راستای صیانت از دارایی‌ها و احقاق حقوق باشگاه و ذی‌نفعان آن صورت گرفته و بیانگر عزم جدی مدیریت باشگاه برای تعیین تکلیف و بازگرداندن اموال متعلق به باشگاه است.

مدیریت باشگاه، همانند ماه‌های گذشته و در ادامه پیگیری پرونده‌های حقوقی اخیر، با جدیت و از طریق مراجع ذی‌صلاح، روند بازپس‌گیری سایر اموال و دارایی‌های باشگاه را دنبال می‌کند تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران و هواداران، از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از منافع و حقوق باشگاه بهره گرفته شود.

کد مطلب 6986195

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