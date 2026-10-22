محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی‌های جوی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: شرایط جوی استان قم در امروز پنجشنبه ۳۰ مهرماه با آسمانی کمی تا قسمتی ابری همراه خواهد بود و در برخی ساعات افزایش پوشش ابر رخ می‌دهد.



وی افزود: در این روز وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و احتمال وقوع بارش‌های پراکنده نیز وجود دارد که در مناطق مستعد، وزش باد می‌تواند با خیزش گردوخاک همراه شود.



این کارشناس هواشناسی قم با اشاره به روند تغییرات دمایی استان بیان کرد: دمای هوا در امروز پنجشنبه روند کاهشی خواهد داشت و بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، کمینه دمای شهر قم به ۱۷ درجه و بیشینه آن به ۲۹ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.



دمای هوا در قم کاهش می‌یابد



ترابیان با تشریح وضعیت جوی روز جمعه اول آبان‌ماه گفت: آسمان استان در این روز در ساعات ابتدایی کمی تا قسمتی ابری خواهد بود و از بعدازظهر بر میزان ابرها افزوده می‌شود.



وی ادامه داد: وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعات روز جمعه نیز دور از انتظار نیست و در کنار آن احتمال بارش‌های پراکنده و وقوع گردوخاک در مناطق مستعد وجود دارد.



کارشناس هواشناسی قم با اشاره به پیش‌بینی دمای روز جمعه اظهار کرد: کمینه دمای شهر قم در این روز ۱۸ درجه و بیشینه دما ۳۱ درجه سانتی‌گراد برآورد شده است که نشان‌دهنده افزایش نسبی دمای بیشینه در مقایسه با روز پنجشنبه خواهد بود.



وی بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان قم، جهت وزش باد در روزهای پنجشنبه و جمعه شرقی خواهد بود و سرعت آن در بازه ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود.



وزش باد به ۵۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد



وی افزود: بررسی شرایط جوی نشان می‌دهد که ناپایداری‌های جوی در روزهای پایانی هفته با وزش باد نسبتاً شدید و احتمال بارش‌های پراکنده همراه خواهد بود و در برخی مناطق مستعد نیز احتمال بروز پدیده گردوخاک وجود دارد.



ترابیان عنوان کرد: بر اساس گزارش هواشناسی، در شبانه‌روز گذشته پلنگ‌دره با ثبت دمای ۱۴.۲ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین صبحگاه را در میان مناطق گزارش‌شده استان قم تجربه کرد و جمکران نیز با دمای ۳۳.۹ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان در ساعات بعدازظهر بود.