پردیس سینمایی مهر هماگ ظرفیتی ارزشمند برای توسعه فرهنگی استان است

به گزارش خبرنگار مهر ، بهمن نوری قبل از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح پردیس سینمایی مهر هماگ با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران اجرای این طرح اظهار کرد: تقویت سرانه فرهنگی استان همواره مورد پیگیری بوده و راه‌اندازی چنین مجموعه‌هایی می‌تواند زمینه مناسبی برای ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و هنری و افزایش استقبال مردم فراهم کند.

وی با تقدیر از تلاش‌های مجموعه حوزه هنری، سرکار خانم صدیقی و دیگر عوامل اجرایی و همچنین قدردانی از آقای داد در دوران مسئولیت ایشان به‌عنوان مدیرعامل راه‌آهن، بر ضرورت تداوم این اقدامات در مسیر توسعه فرهنگی استان تأکید کرد.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به اهمیت نگاه فرهنگی و هنری رهبر شهید انقلاب در تعامل با هنرمندان با سلایق و دیدگاه‌های مختلف، افزود: یکی از نکات مهم در عرصه فرهنگ، شناخت درست هنر و هنرمند است؛ چراکه برای برقراری ارتباط مؤثر با مخاطبان، باید زبان، دغدغه‌ها و علایق آنان را به‌خوبی شناخت.

نوری ادامه داد: توجه به سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنر و فرهنگ ایرانی می‌تواند در معرفی بهتر هویت ملی و تقویت تعلق خاطر مردم به ایران مؤثر باشد. باید تلاش کنیم دایره مخاطبان فعالیت‌های فرهنگی و هنری را گسترش دهیم و زمینه ارتباط جوانان و اقشار مختلف جامعه با آثار فاخر و ارزشمند را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه جذابیت‌های ایران و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری انقلاب اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز ارتباط بیشتر نسل جوان با هویت ملی و فرهنگی کشور باشد، تصریح کرد: مجموعه‌های فرهنگی باید بستری برای حضور مخاطبان از طیف‌های مختلف جامعه باشند و با ارائه آثار جذاب و اثرگذار، زمینه مشارکت و استقبال بیشتر مردم را فراهم کنند.

استاندار خراسان شمالی همچنین با اشاره به گزارش‌های دریافتی از فعالیت‌های این مجموعه و استقبال مردم از آثار ارائه‌شده، ابراز امیدواری کرد با استمرار حمایت‌ها و تلاش فعالان این حوزه، شاهد توسعه فضاهای فرهنگی و هنری فاخر در نقاط مختلف استان باشیم.

نوری در پایان ضمن قدردانی از همه دست‌اندرکاران این مجموعه، برای آنان آرزوی موفقیت، نشاط و بهروزی کرد و با قرائت صلوات، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت و برای سلامتی رهبر معظم انقلاب دعا کرد.