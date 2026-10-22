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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

تخصیص ۹۴ درصد اعتبارات برق اردکان تا پایان مهرماه

تخصیص ۹۴ درصد اعتبارات برق اردکان تا پایان مهرماه

یزد- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از پیش‌بینی بیش از ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و بهینه‌سازی شبکه برق شهرستان اردکان در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، محمدجواد جلیلی در دیدار با مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: از مجموع بیش از ۳۱۲ میلیارد تومان اعتبار سرمایه‌ای ابلاغ‌شده در سال ۱۴۰۴ نیز ۹۶ درصد تخصیص یافته است.

وی با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های برق‌رسانی، افزایش پایداری شبکه و تأمین برق متقاضیان جدید افزود: ظرفیت منصوبه تولید برق شهرستان اردکان با احتساب حوزه برق منطقه‌ای به ۱۳۸ مگاوات رسیده که ۷۶ مگاوات آن در حوزه شبکه توزیع قرار دارد و ۳۹ مگاوات نیز از محل تولید پراکنده و انرژی‌های تجدیدپذیر در شبکه توزیع تأمین می‌شود.

جلیلی ادامه داد: تاکنون ۶۶ موافقت‌نامه احداث نیروگاه با ظرفیت مجموع ۱۴۰ مگاوات صادر شده و برای ۵۵ طرح نیز مجوز نهایی با ظرفیت ۱۳۵ مگاوات به ثبت رسیده است. همچنین ۱۴ پروژه نیروگاهی با ظرفیت ۲۱ مگاوات در حوزه توزیع برق شهرستان در دست احداث است.

وی با اشاره به اقدامات زیرساختی سال ۱۴۰۴ بیان کرد: طرح تبدیل سیم به کابل در نقاط شهری اردکان به طول ۵۰ هزار متر و با سرمایه‌گذاری ۶۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، تأمین زیرساخت‌های برق‌رسانی طرح نهضت ملی مسکن در اردکان و احمدآباد، توسعه شبکه‌های شهری و روستایی، برق‌رسانی به شهرک روستایی زرجوع و اجرای طرح‌های رفع افت ولتاژ در مناطق مختلف شهرستان را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد.

کد مطلب 6986198

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