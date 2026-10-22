جزئیات مرحله دوم رشته های دارای شرایط خاص کنکور سال ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت، زمان و محل مصاحبه، معاینه و گزینش رشته های تحصیلی بورسیه و دارای شرایط خاص آزمون های سراسری و دانشجو- معلم سال ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته های تحصیلی، از بین متقاضیانی که کدرشته محل های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مذکور را انتخاب کرده و نمره علمی مرحله معرفی چند برابر ظرفیت را کسب کرده اند، با رعایت تقدم انتخاب رشته در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش درج شده است.

معرفی شدگان به نکات زیر توجه کنند:

الف) در گزینش نهایی هر رشته، منحصراً متقاضیانی قبول اعلام خواهند شد که طبق برنامه زمانی در مصاحبه یا سایر مراحل گزینش به شرح مندرج در این اطلاعیه شرکت کرده و این مرحله را با موفقیت سپری کرده و همچنین صلاحیت عمومی آنان توسط هیئت مرکزی گزینش ذیربط تأئید و حداقل نمره علمی نهایی را کسب کنند.

لازم به توضیح است، اسامی پذیرفته شدگان نهایی این دانشگاه ها به همراه نتایج مربوط به متقاضیان سایر رشته های متمرکز آزمون های سراسری و دانشجو - معلم (در اواخر آبان ماه) اعلام خواهد شد.

ب) معرفی متقاضیان به عنوان چند برابر ظرفیت، به منزله قبولی نیست و معرفی شدگان لازم است برای انجام مراحل مختلف گزینش در تاریخ های مقرر به نشانی تعیین شده در درگاه اطلاع رسانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ذیربط مندرج در جدول شماره یک مراجعه کنند.هر متقاضی حداکثر به دو دانشگاه یا مورد (محل) بورسیه و شرایط خاص (به جز دانشجو- معلم و افسری ارتش) معرفی شده است.

یادآوری می شود، عدم مراجعه برای انجام مراحل گزینش در هر مورد معرفی، به منزله انصراف قطعی از گزینش در رشته یا رشته های آن دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تلقی خواهد شد و وضعیت متقاضی در سایر اولویت های انتخابی وی بررسی می شود.

پ) آن دسته از متقاضیانی که نسبت به انتخاب یک یا چند کدرشته محل از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دارای شرایط خاص مندرج در این اطلاعیه اقدام کرده اما در این مرحله معرفی نشده اند، عدم معرفی آنها به یکی از دلایل ذیل است:

۱- شانس قبولی در اولویت های بالاتر از کدهای مربوط به رشته های تحصیلی دارای شرایط خاص را دارند.

۲- حداقل نمره علمی لازم یا شرایط تعیین شده برای دانشگاه یا کدرشته محل مربوط را ندارند.

یادآوری مهم: بررسی و پاسخگویی در خصوص وضعیت افرادی که در این مرحله معرفی نشده اند، پس از اعلام نتایج نهائی میسر خواهد بود.

برای متقاضیان مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی آزمون های سراسری و دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵ که نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش در زمان مقرر اقدام کرده اند، نیمه اول آذرماه کارنامه نتیجه نهایی تهیه خواهد شد. لذا متقاضیانی که پس از دریافت کارنامه، نسبت به مندرجات آن سؤال دارند، می توانند درخواست خود را به طریق مقتضی مطرح کنند.

ت) برنامه زمانی و نشانی درگاه اطلاع رسانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی/ ارگان:

متقاضیانی که فهرست اسامی آنها در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته های تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی جدول شماره یک اعلام شده، لازم است از تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۵ به منظور اطلاع از زمان انجام مراحل مختلف مصاحبه به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی/ ارگان ذیریط مراجعه کنند.

جدول شماره یک دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و ارگان های پذیرنده رشته های بورسیه و دارای شرایط خاص

جدول شماره ۲ دانشگاه های محل انجام مصاحبه از معرفی شدگان رشته های تحصیلی فوریت های پزشکی (موضوع ردیف ۱۴ جدول شماره یک