اسامی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت آزمون دانشجومعلم سال ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت در تمامی کدرشته های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی- تهران (رشته های مخصوص متقاضیان بومی و دارای تعهد استخدام) در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

متقاضیانی که حداقل در یک یا چند کدرشته محل انتخابی نمره علمی لازم برای معرفی به منظور انجام ارزیابی شایستگی معلمی در دانشگاه های فوق را داشته باشند، رشته محل های ذیربط در سامانه جامع آزمون سراسری (My.sanjesh.org) برای هر متقاضی درج شده است و در مرحله نهایی گزینش صرفا کدرشته محل هایی بررسی خواهد شد که متقاضی برای مصاحبه معرفی شده باشد.

لازم به ذکر است ارزیابی شایستگی معلمی و بررسی صلاحیت های عمومی (گزینش) معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت آزمون اختصاصی فوق، بر اساس استان بومی فرهنگیان در دو بخش مجزا به شرح ذیل خواهد بود:

الف: نحوه تکمیل و ارسال فرم مشخصات بررسی صلاحیت های عمومی گزینش

۱- لازم است پس از تهیه ۲ نسخه پرینت «فرم اطلاعات فردی» (مندرج در اطلاعیه سازمان سنجش) نسبت به تکمیل دقیق آن و الصاق یک قطعه عکس به هر نسخه فرم اقدام کرده و یک نسخه از آن را حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت کاری از زمان اعلام اسامی به نزدیکترین اداره آموزش و پرورش (نماینده گزینش) محل سکونت خود تحویل و نسخه دیگر را نیز به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی در روز مصاحبه عمومی به مصاحبه گر تحویل دهند.

۲- در تکمیل «فرم اطلاعات فردی» باید دقت کافی معمول شود. بدیهی است مسئولیت هرگونه نقص و... در تکمیل فرم، به عهده متقاضی است.

۳- عدم تکمیل فرم یا عدم تحویل به موقع آن به نماینده گزینش آموزش و پرورش محل سکونت، به منزله انصراف از تحصیل در دانشگاه های مذکور بوده و برابر مقررات، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

۴- بررسی صلاحیت های عمومی (گزینش) معرفی شدگان براساس ضوابط و مقررات از طریق هسته گزینش استان بومی صورت خواهد گرفت. لازم است معرفی شدگان حسب دعوت و بر اساس زمانبندی مربوطه در مصاحبه عمومی گزینش نیز شرکت کنند.

۵- جهت شرکت در مصاحبه گزینش، همراه داشتن اصل مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه) الزامی است.

ب: اقدامات لازم برای انجام ارزیابی شایستگی های معلمی

ارزیابی شایستگی معلمی معرفی شدگان در دو بخشِ شایستگی های عمومی و تخصصی به عمل خواهد آمد همچنین افرادی که برای رشته های تحصیلی آموزش تربیت بدنی، علوم ورزشی، ارتباط تصویری و آموزش هنر نیز معرفی شده اند، علاوه بر ارزیابی شایستگی های معلمی، آزمون عملی و مهارتی نیز انجام می شود. این دسته از معرفی شدگان باید علاوه بر شرکت در فرایند ارزیابی شایستگی معلمی در آزمون عملی و مهارتی رشته های مذکور نیز شرکت کنند.

بنابراین به معرفی شدگان تاکید می شود که در مهلت تعیین شده در این اطلاعیه و درگاه اطلاع رسانی دانشگاه فرهنگیان در مراحل ارزیابی شایستگی های معلمی شرکت کنند. انجام ارزیابی مجدد یا تمدید مهلت اعلام شده، تحت هیچ شرایطی امکانپذیر نخواهد بود.

۱) معرفی شدگان لازم است برای پیگیری ارزیابی شایستگی های معلمی و سایر اقدامات به درگاه اطلاع رسانی سازمان مرکزی و مدیریت پردیس های استانی دانشگاه فرهنگیان و سامانه ثبت نام و ارزیابی تکمیلی در درگاه اطلاع رسانی به نشانی https://psd.cfu.ac.ir مراجعه کنند. چنانچه تغییری در مراکز مجری ارزیابی ایجاد شود، به معرفی شدگان اطلاع رسانی خواهد شد.

۲) معرفی شدگان باید دو روز قبل از شروع فرایندهای ارزیابی شایستگی های معلمی، نسبت به تکمیل فرم ها و بارگذاری مدارک و مستندات فردی، تحصیلی، افتخارات و سایر مدارک امتیازآور بر اساس جداول مربوط در درگاه فوق اقدام کنند. این زمان تمدید نمی شود.

۳) داشتن گواهی دیپلم نظام آموزشی جدید (دوازدهم) یا دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه تا تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۵ الزامی است. بنابراین، افرادی که فاقد مدرک دیپلم هستند ارزیابی شایستگی صورت نخواهد گرفت و از مراجعه برای فرایند ارزیابی خودداری کنند؛ و در صورت واریز وجه، مبلغ واریزی قابل استرداد نخواهد بود.

۴) عدم حضور در مهلت مقرر برای انجام ارزیابی شایستگی های معلمی و سایر مراحل گزینش تحت هر شرایط، به منزله انصراف از تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی شده و مسئولیت آن صرفاً بر عهده متقاضی خواهد بود.

۵) از معرفی شدگانی ارزیابی به عمل خواهد آمد که شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی را دارند.

۶) به موجب ماده واحده «اصلاح ماده ۱۶ نظامنامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه ۹۲۱ مورخ ۸ مهرماه ۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی» حداکثر سن ۳۰ سال است. (مبنا: اول مهرماه سال ۱۴۰۵ یعنی صرفاً متولدین اول مهرماه ۱۳۷۵ به بعد)

تبصره: شرط حداکثر سن تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد. لذا تغییراتی که پس از ثبت نام در آزمون در مدارک هویتی (به ویژه تاریخ تولد متقاضی) به وجود آمده باشد، معتبر نبوده و در صورت پذیرفته شدن در آزمون، در هر مرحله ای قبولی وی لغو خواهد شد.

۷) داشتن ویژگی های جسمانی و روانی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای حسن انجام وظیفه معلمی، مطابق با مفاد دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم ضروری است. در غیر این صورت، انجام ارزیابی و برگزاری آزمون عملی و مهارتی امکانپذیر نخواهد بود.

۸) با توجه به تغییرات ایجاد شده در شیوه پذیرش دانشجو- معلم، به معرفی شدگان توصیه می شود مفاد دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم را به دقت مطالعه کرده و بر اساس آخرین اصلاحات اعلام شده، اقدام کنند.

تبصره: معرفی شدگان درصورت عدم تمایل به تحصیل در کدرشته محل انتخابی دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی و بهداشت مدارس، می توانند در زمان انجام ارزیابی شایستگی های معلمی با ارائه درخواست کتبی نسبت به انصراف از تحصیل در دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند. (فرم انصراف از تحصیل باید از سامانه ثبت نام و ارزیابی تکمیلی به نشانی https://psd.cfu.ac.ir دریافت و پس از امضاء و اثرانگشت تحویل شود)

۹) مطابق مفاد مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون مذکور، تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت انتخابی، تغییر دوره تحصیلی، انتقال و جابجایی در بین دانشگاه ها و بالعکس در بدو ورود یا در طول تحصیل ممنوع و تحت هیچ شرایطی امکانپذیر نخواهد بود. در ضمن چنانچه دانشجوی پذیرفته شده دوره کارشناسی پیوسته تحت هر شرایطی در دوره کاردانی متوقف شود به علت عدم نیاز به خدمات آنان در آموزش و پرورش، جذب و استخدام آنان امکانپذیر نخواهد بود.

۱۰) با توجه به هدف عملیاتی ۵ برنامه زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی تعلیم و تربیت رسمی عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۹۶۵ به تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸ شورای عالی آموزش و پرورش و همچنین تبصره ۴ ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب جلسه ۸۳۳ به تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هرگونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش، بر اساس نیاز «برای بوم خدمت» صورت می پذیرد. بنابراین بعد از طی فرایند پذیرش و استخدام، خارج شدن نیرو (فرد قبول شده) از بوم خدمت به منزله قطع رابطه استخدامی خواهد بود. بنابراین تغییر سهمیه استان محل خدمت، فاقد موضوعیت است.

۱۱) مسئولیت رعایت شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی سال ۱۴۰۵ از سوی معرفی شدگان و همچنین مقررات نظام وظیفه عمومی (جنس مرد) در مراحل مختلف آزمون مذکور، به عهده خود آنان خواهد بود.

۱۲) انجام ارزیابی در دانشگاه فرهنگیان (مراکز مجری در استانها) با توجه به گروه آزمایشی مربوط، برای تمامی کدرشته محل های مورد نیاز آموزش و پرورش مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته انجام می شود.

۱۳) برای شرکت در ارزیابی شایستگی های معلمی، به همراه داشتن اصل و تصویر مدارک (کارت ملی، شناسنامه، دفترچه درمانی- درصورت وجود، دیپلم یا گواهی تأیید شده که معدل کل در آن قید شده است) و اصل دیگر مدارک امتیازآور که در درگاه اطلاع رسانی دانشگاه به نشانی https://psd.cfu.ac.ir بارگذاری شده و یک قطعه عکس ۳× ۴ که در سال جاری گرفته شده باشد (ترجیحاً عکسی که موقع ثبت نام در آزمون از طریق پست الکترونیکی به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شده است)، الزامی است.

۱۴) زمان ارزیابی و بررسی صلاحیت معرفی شدگان: ۲۴ ساعت بعد از اعلام اسامی معرفی شدگان از طریق پورتال دانشگاه و سامانه ثبت نام ارزیابی شایستگی به نشانی فوق اطلاع رسانی خواهد شد.

۱۵) معرفی شدگان باید با مراجعه به درگاه های اطلاع رسانی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان و دانشکده های استانی دانشگاه مزبور در استان بومی متقاضی و سامانه ثبت نام ارزیابی تکمیلی، از زمان و مکان دقیق ارزیابی شایستگی های معلمی و بررسی صلاحیت های اختصاصی مطلع شوند. (همه افراد پس از ثبت نام و تکمیل اطلاعات خود در سامانه ثبت نام و ارزیابی تکمیلی باید کارت ورود به ارزیابی تکمیلی و سایر امور را دریافت و بر اساس زمان تعیین شده در کارت در محل مشخص شده، حضور یابند. با توجه به شیوه ارزیابی رعایت زمانهای تعیین شده الزامی است.)

۱۶) در اجرای مصوبه هیئت وزیران به تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۴ ابلاغی به شماره /۱۱۵۴۸۷ت۶۴۵۸۳ه به تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۴ موضوع جدول تعرفه های آزمون، معرفی شدگان به مرحله ارزیابی شایستگی، مکلفند بابت خدمات مرتبط با فرآیند بررسی صلاحیت های عمومی، ارزیابی شایستگی معلمی و برگزاری آزمون عملی و مهارتی هزینه واریز کرده وکد رهگیری برای هر مرحله دریافت کنند.

توجه: از متقاضیانی که فاقد شرایط اختصاصی آموزش و پرورش مندرج در دفترچه آزمون هستند و بدون توجه به شرایط و ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته کرده اند، ارزیابی شایستگی های معلمی صورت نمی پذیرد؛ لذا این دسته از متقاضیان از واریز مبلغ فوق الذکر خودداری کنند. (بدیهی است مبلغ واریزی قابل استرداد نخواهد بود.)

ج: تذکرات مهم

- عدم حضور در مهلت مقرر برای انجام ارزیابی شایستگی معلمی و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل به منزله انصراف از تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و بهداشت مدارس تلقی و مسئولیت آن نیز صرفاً به عهده متقاضی خواهد بود.

- انجام ارزیابی شایستگی های معلمی و بررسی صلاحیت های عمومی گزینش معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های تحصیلی دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و همچنین رشته بهداشت مدارس صرفاً در استان بومی فرهنگیان متقاضی خواهد بود.

- معرفی شدگانی که صلاحیت های عمومی گزینش آنان، مورد تأیید آموزش و پرورش قرار نگیرد یا به استناد تبصره ۱۰ ماده ۳ نظامنامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش، موفق به کسب ۵۰ درصد نمره ارزیابی شایستگی معلمی نشوند، از فرایند پذیرش دانشجو- معلم متعهد خدمت به آموزش و پرورش حذف خواهند شد.

- معرفی شدگان مکلف اند پس از تکمیل اطلاعات در سامانه https://psd.cfu.ac.ir در مهلت تعیین شده در تمامی مراحل فرایند «ارزیابی شایستگی معلمی» و «بررسی صلاحیت های عمومی» شرکت کنند. به منظور شرکت در مراحل مزبور، تکمیل فرم پیوست و همراه داشتن آن در تمامی مراحل الزامی است:

الف) بررسی صلاحیت های عمومی (گزینش)

ب) انجام معاینات پزشکی

ج) ارزیابی شایستگی معلمی: ۱- پذیرش و احراز شرایط ۲- انجام ارزیابی شایستگی/ تخصصی ۳- آزمون عملی (تربیت بدنی و هنر)

نکته مهم : در صورت عدم اطلاع رسانی جهت انجام فرایند بررسی صلاحیت های عمومی گزینش (معرفی شده باید حداکثر تا ۸ روز پس از انتشار اسامی) به هسته گزینش آموزش و پرورش استان بومی مراجعه کند.

- گزینش نهایی دانشجو- معلم: به موجب ماده ۳ نظامنامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه ۹۰۴ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳؛ پذیرش نهایی معرفی شدگان در آزمون سال ۱۴۰۵ توسط سازمان سنجش آموزش کشور با معیارهای نمره آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی (شامل آزمون سراسری و آزمون اختصاصی تربیت معلم)، نمره سوابق تحصیلی و نمره ارزیابی شایستگی معلمی انجام می پذیرد.

میزان تأثیر نمرات برای گزینش نهایی گروه های آزمایشی علومریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی به شرح جدول زیر خواهد بود:

توجه: برای رشته های دارای آزمون عملی (آموزش تربیت بدنی، علوم ورزشی، ارتباط تصویری و آموزش هنر)، نمره آزمون عملی در نمره ارزیابی شایستگی معلمی این رشته ها توسط وزارت آموزش و پرورش لحاظ خواهد شد.

- در صورتی که روزهای تعیین شده برای انجام ارزیابی شایستگی های معلمی معرفی شدگان کفایت نکند، ارزیابی معرفی شدگان در روزهای بعد از تاریخ اعلام شده (حداکثر تا آخرین روز مهلت مقرر در اطلاعیه) ادامه می یابد.

- از معرفی شدگان درخواست می شود برای حضور به موقع در محل انجام ارزیابی در روز و تاریخ تعیین شده، یک روز قبل نسبت به شناسایی موقعیت اقدام یا به آن محل مراجعه کنند.

- تمامی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی باید فرم «اعلام آمادگی برای پذیرش و ارزیابی شایستگی های معلمی» (مندرج در اطلاعیه سنجش) را تکمیل و در زمان مراجعه برای انجام ارزیابی شایستگی های معلمی (در مهلت مقرر) به مرکز مجری تحویل دهند.

- چنانچه بر حسب ضرورت تغییراتی در فرایند ارزیابی شایستگی های معلمی و بررسی صلاحیت های عمومی ایجاد شود، مراتب صرفاْ از طریق مراجع رسمی ذیربط (سازمان سنجش آموزش کشور یا وزارت آموزش و پرورش) اطلاع رسانی خواهد شد.

- تحصیل دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی به صورت شبانه روزی خواهد بود. لیکن به موجب تبصره ذیل ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸ خرداد ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، هزینه های شبانه روزی و هزینه خوابگاه از وجوه پرداختی کسر خواهد شد.

- علاوه برگذراندن واحدهای درسی مصوب، شرکت در فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه (مهارتی و تربیتی) دانشگاه و پردیس محل تحصیل و آزمون صلاحیت حرفه ای معلمی نیز با رعایت ضوابط و مقررات مربوط الزامی است. در صورت عدم کسب نصاب های پیش بینی شده، تبدیل وضعیت آنان و برخورداری از سایر مزایای مرتبط با آن «لغو» خواهد بود.

- چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست پذیرفته یا متعاقب آن مشخص شود که شرایط لازم را نداشته، در هر مرحله از ثبت نام، تحصیل یا استخدام آزمایشی و قطعی، قبولی وی لغو می شود و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارت های ناشی از آن خواهد بود.

- معرفی شدگان به مرحله ارزیابی شایستگی معلمی، برای بهره مندی از امتیازات بخش «سوابق فعالیت های آموزشی، فرهنگی، تجارب و افتخارات دانش آموزی» لازم است گواهی های معتبر صادرشده از مراجع قانونی را تهیه و پیش از پایان مهلت مقرر در سامانه بارگذاری کنند.

* کسب مقام در مسابقات و المپیادهای ورزشی دانش آموزی در سطح استانی و کشوری.

* کسب مقام در المپیادهای علمی و ادبی دانش آموزی در سطح استانی و کشوری.

* کسب مقام در جشنواره ها و مسابقات فرهنگی، هنری، مذهبی، قرآنی، ادبی، پژوهشی، فناوری و رسانه ای دانش آموزی در سطح استانی و کشوری.

* کسب مقام در جشنواره های رشد دانش آموزی در سطح استانی و کشوری.

* کسب مقام در طرح پرسش مهر دانش آموزی در سطح استانی و کشوری.

* عضویت در انجمن های علمی و تشکل های دانش آموزی، پیشتازان، فرزانگان و هلال احمر و بسیج دانش آموزی.

* گواهینامه های مرتبط با مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و دوره های برنامه نویسی از سازمان فنی و حرفه ای و مؤسسات معتبر در دوره دانش آموزی.

جدول شایستگی ها و مولفه های ارزیابی شایستگی معلمی به شرح زیر است: