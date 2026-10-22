به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی صبح پنجشنبه در همایش مدیران کل پدافند غیرعامل کشور که به میزبانی یزد برگزار شد، با بیان اینکه در حوزه پدافند غیرعامل باید اقدامات گسترده‌تری انجام شود، اظهار کرد: حوادث اخیر و حملات دشمن نشان داد که تقویت آمادگی در همه بخش‌ها، در کنار پدافند عامل، ضرورتی انکارناپذیر است و باید بپذیریم که در این زمینه به اندازه کافی کار نکرده‌ایم.

وی با اشاره به ابعاد مختلف جنگ ترکیبی دشمن افزود: تهدیدات نظامی تنها بخشی از اقدامات دشمن است و جنگ اقتصادی و جنگ شناختی و ادراکی نیز با هدف تأثیرگذاری بر جامعه دنبال می‌شود؛ ازاین‌رو، هوشیاری در برابر این تهدیدات و شناسایی روش‌های دشمن باید در اولویت برنامه‌های کشور قرار گیرد.

استاندار یزد با اشاره به آموزه‌های دینی درباره ضرورت هوشیاری در برابر دشمن تصریح کرد: در نهج‌البلاغه، امیرالمؤمنین علی(ع) بر غفلت نکردن در برابر دشمن تأکید دارند. این آموزه به ما یادآوری می‌کند که نباید در برابر تهدیدات به خواب غفلت فرو برویم، بلکه باید همواره هوشیار و آماده باشیم.

بابایی ادامه داد: دشمن در کنار اهداف نظامی، منافع اقتصادی و تسلط بر منطقه را دنبال می‌کند و برای رسیدن به اهداف خود از ابزارهای مختلف بهره می‌گیرد؛ بنابراین، شناخت اهداف و روش‌های دشمن و افزایش آمادگی در برابر آن، ضرورتی جدی است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت پدافند غیرعامل در حوزه رسانه و فضای مجازی گفت: یکی از عرصه‌هایی که در آن به سازوکارهای مؤثرتری برای مقابله با تهدیدات نیاز داریم، فعالیت شبکه‌ها و رسانه‌های مجازی و مواجهه با جنگ شناختی و ادراکی است.

استاندار یزد افزود: لازم است برای مقابله با آثار مخرب این تهدیدات بر جامعه، به‌ویژه نسل جوان و نوجوان، راهکارهای مؤثر و متناسب با شرایط روز تدوین شود. در این زمینه، صرفاً نمی‌توان به روش‌های گذشته اکتفا کرد، بلکه باید با شناخت دقیق تحولات فناوری و رفتارهای رسانه‌ای، برای مواجهه با تهدیدات برنامه‌ریزی کرد.

بابایی با اشاره به تجربه برخی ناآرامی‌ها در کشور اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند از مطالبات و اعتراضات اجتماعی برای پیشبرد اهداف خود بهره‌برداری کند؛ ازاین‌رو، باید با شناخت دقیق شرایط و تفکیک مطالبات مردم از اقدامات خشونت‌آمیز، برای جلوگیری از سوءاستفاده دشمن تدابیر لازم اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه تقابل دشمن با ایران تنها به مسائل اعتقادی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: منافع اقتصادی و منابع کشور نیز از جمله اهدافی است که در مواضع مقامات آمریکایی مطرح شده است. در چنین شرایطی، مقاومت و پایداری مردم نقش مهمی در صیانت از کشور و حفظ استقلال آن دارد.

استاندار یزد با اشاره به خسارت‌های انسانی ناشی از جنگ گفت: کشور هزینه‌های سنگینی متحمل شده و از دست دادن رهبر شهید و فرماندهان نظامی، خسارتی بزرگ و جبران‌ناپذیر است؛ بااین‌حال، ایستادگی مردم و تلاش برای حفظ استقلال و تمامیت کشور، ضرورت تقویت آمادگی در برابر تهدیدات را دوچندان می‌کند.

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی یزد در حوزه پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: بررسی آثار تاریخی و سازه‌های دفاعی برجای‌مانده از گذشتگان نشان می‌دهد که نیاکان ما نیز برای کاهش آسیب‌پذیری و حفاظت از مردم در شرایط بحرانی تدابیری اندیشیده بودند.

وی افزود: هرچند شرایط امروز از نظر فناوری و تحولات اجتماعی و اقتصادی با گذشته تفاوت دارد، اما اصل آمادگی برای مواجهه با تهدیدات همچنان اهمیت دارد و باید متناسب با شرایط روز، اصول پدافند غیرعامل را در بخش‌های مختلف اجرایی کنیم.

استاندار یزد با تأکید بر اینکه تقویت پدافند غیرعامل به زمان و برنامه‌ریزی مستمر نیاز دارد، گفت: با توجه به شکل‌گیری شیوه‌های جدید جنگ، باید کاستی‌های موجود را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنیم. در این میان، مقابله با جنگ شناختی و ادراکی علیه نسل جوان و یافتن راهکارهای مؤثر در حوزه فضای مجازی باید از اولویت‌های جدی برنامه‌های پدافند غیرعامل باشد.