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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

فراخوان دهمین دوسالانه هنرهای تجسمی و خوشنویسی «هنرنگار» منتشر شد

فراخوان دهمین دوسالانه هنرهای تجسمی و خوشنویسی «هنرنگار» منتشر شد

فراخوان دهمین دوسالانه هنرهای تجسمی و خوشنویسی بسیج «هنرنگار» به همت سازمان بسیج هنرمندان کشور منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان دهمین دوسالانه هنرهای تجسمی و خوشنویسی بسیج «هنرنگار» ۱۴۰۵ منتشر شد و دریافت آثار تا ۱۵ آبان ادامه خواهد داشت.

دوسالانه هنرهای تجسمی و خوشنویسی «هنرنگار» نخستین رویداد سراسری است که به همت سازمان بسیج هنرمندان کشور هر ۲ سال یک بار و با حضور عموم هنرمندان سراسر کشور در رشته‌های تجسمی و خوشنویسی با موضوع‌های مختلف برگزار می‌شود.

هنرمندان در دهمین دوسالانه هنرهای تجسمی و خوشنویس در سه بخش عمومی، ویژه و جنبی می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

رشته‌های هنری جشنواره عبارتند از:

تجسمی: طراحی و نقاشی، گرافیک (پوستر)، تصویرسازی، نگارگری، کاریکاتور.

خوشنویسی: نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ، ثلث.

ویژه: نقاشی . گرافیک(پوستر).

رشته‌های بخش جنبی نیز عبارت است از: مواکب، خوشنویسی، نقاشی، کتیبه‌نویسی، تراکت‌نویسی، پرچم‌نویسی و کاریکاتور.

علاقه‌مندان می‌توانند فراخوان کامل را از اینجا دریافت کنند.

کد مطلب 6986211
آزاده فضلی

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