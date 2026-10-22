به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم صبح امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دیدار با حجت‌الله ایوبی، رئیس امور فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اظهار داشت: در این دیدار موضوع تقویت سنت‌های شاهنامه‌خوانی، تأسیس خانه‌های شاهنامه و برگزاری جشنواره‌های ملی مرتبط با شاهنامه و فردوسی در استان لرستان مورد بررسی قرار گرفت.

لرستان؛ برخوردار از ظرفیت‌های غنی شاهنامه‌خوانی

وی با اشاره به علاقه مردم استان به شاهنامه و وجود الحان متنوع در سنت شاهنامه‌خوانی اظهار کرد: لرستان از ظرفیت قابل توجهی برای راه‌اندازی «خانه‌های شاهنامه» برخوردار است و می‌توان از این ظرفیت در مسیر تقویت و ترویج فرهنگ شاهنامه‌خوانی بهره گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به حضور هنرمندان جوان و نوجوان در عرصه نقالی، بر ضرورت برگزاری جشنواره‌های تخصصی تأکید کرد و افزود: توجه به نسل جدید هنرمندان و فراهم کردن زمینه فعالیت و حضور آنان در برنامه‌های فرهنگی، می‌تواند به حفظ و تداوم این میراث ادبی و هنری کمک کند.

پاسداشت میراث ادبی با تکیه بر نسل جوان

پیشنهاد راه‌اندازی خانه‌های شاهنامه و برگزاری جشنواره‌های ملی شاهنامه‌خوانی در لرستان، در راستای تقویت سنت‌های شفاهی، حمایت از هنرمندان فعال در حوزه نقالی و فراهم کردن زمینه انتقال این میراث به نسل‌های آینده مطرح شده است.

با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان و استقبال از طرح‌های پیشنهادی در این نشست، حمایت از برنامه‌های مرتبط با شاهنامه می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های فرهنگی و معرفی بیشتر سنت‌های ادبی لرستان را فراهم کند.