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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

رایزنی برای راه‌اندازی «خانه‌های شاهنامه» در لرستان

رایزنی برای راه‌اندازی «خانه‌های شاهنامه» در لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از رایزنی برای راه‌اندازی «خانه‌های شاهنامه» و برگزاری جشنواره‌های ملی شاهنامه‌خوانی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم صبح امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دیدار با حجت‌الله ایوبی، رئیس امور فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اظهار داشت: در این دیدار موضوع تقویت سنت‌های شاهنامه‌خوانی، تأسیس خانه‌های شاهنامه و برگزاری جشنواره‌های ملی مرتبط با شاهنامه و فردوسی در استان لرستان مورد بررسی قرار گرفت.

لرستان؛ برخوردار از ظرفیت‌های غنی شاهنامه‌خوانی

وی با اشاره به علاقه مردم استان به شاهنامه و وجود الحان متنوع در سنت شاهنامه‌خوانی اظهار کرد: لرستان از ظرفیت قابل توجهی برای راه‌اندازی «خانه‌های شاهنامه» برخوردار است و می‌توان از این ظرفیت در مسیر تقویت و ترویج فرهنگ شاهنامه‌خوانی بهره گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به حضور هنرمندان جوان و نوجوان در عرصه نقالی، بر ضرورت برگزاری جشنواره‌های تخصصی تأکید کرد و افزود: توجه به نسل جدید هنرمندان و فراهم کردن زمینه فعالیت و حضور آنان در برنامه‌های فرهنگی، می‌تواند به حفظ و تداوم این میراث ادبی و هنری کمک کند.

پاسداشت میراث ادبی با تکیه بر نسل جوان

پیشنهاد راه‌اندازی خانه‌های شاهنامه و برگزاری جشنواره‌های ملی شاهنامه‌خوانی در لرستان، در راستای تقویت سنت‌های شفاهی، حمایت از هنرمندان فعال در حوزه نقالی و فراهم کردن زمینه انتقال این میراث به نسل‌های آینده مطرح شده است.

با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان و استقبال از طرح‌های پیشنهادی در این نشست، حمایت از برنامه‌های مرتبط با شاهنامه می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های فرهنگی و معرفی بیشتر سنت‌های ادبی لرستان را فراهم کند.

کد مطلب 6986212

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