رونمایی از کتاب «معارف بعثت نوجوان» در مشهد

حجت‌الاسلام امیرمحمد لبافان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خاستگاه حوزه معارف نوجوانی، ابتدا از مدارس صدرا قرار است آغاز شود و مدیران و دست‌اندرکاران این مدارس در حال آماده‌سازی و تجهیز هستند تا این طرح را در مدارس صدرا اجرایی کنند. این اقدام به عنوان یک نمونه اولیه خواهد بود تا پس از طی‌شدن فرایندها و ارزیابی‌های لازم در مقیاس کوچک‌تر، این حرکت را در حد و سطح ملی آغاز و فعال کنیم.

مدیر حوزه معارف اسلام ناب با اشاره به ضرورت پرداختن به این مباحث در شرایط کنونی افزود: امروز در جنگ تمدنی قرار داریم و بنا به فرموده امام رشید انقلاب اسلامی، در خصوص بعثت مردم، نیاز هست تا بعثت نوجوانان را با تعمیق اندیشهه به عنوان نقش آفرین اصلی این عرصه، جهت حضور موثر در این سنگر فراهم نماییم. در این جنگ تمدنی نیاز است دانش‌آموزان ما به سلاح معرفت و بصیرت مجهز شوند تا بتوانند نقش‌آفرینی کرده، انفعال را کنار بگذارند و برای ایجاد یک حرکت عمومی قیام کنند.

وی تصریح کرد: در حوزه معارف اسلام ناب، مباحث اعتقادی و معرفتی به‌منظور تعمیق اندیشه و فکر نوجوانان بر اساس اندیشه‌های امامین انقلاب طراحی شده است. به حمدالله تا کنون کتاب «معارف بعثت نوجوان» که به عنوان یک سند پشتیبان و مرجع در ۱۰ گام نگارش شده با حضور حجت‌الاسلام حریزاوی، قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی رونمایی شد.

لبافان با تأکید بر اینکه معارف اسلام ناب نوجوانی بر پایه «بعثت نوجوان» و در بستری جذاب و قابل فهم برای نسل نو طراحی شده است، بیان کرد: هدف اصلی این مباحث ارائه الگوی معرفتی نوجوان ایران مقتدر، در مهندسی نظم نوین جهانی است تا با دریافت نقش و میزان اثرگذاری خود در تاریخ، توانایی نبرد با تمدن باطل را پیدا کرده و شناخت عمیقی نسبت به جبهه حق و باطل به دست آورند.

مدیر حوزه معارف اسلام ناب با اشاره به فرمایش بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی ره خاطرنشان کرد: امام راحل فرمودند که شما امروز مکلفید اسلام را با قدرت به نسل‌های آینده تحویل دهید؛ این جمله وظیفه ما را تعیین می‌کند. بار این جریان و اصالت آن به عهده سازمان تبلیغات اسلامی است و به همین دلیل، این سازمان تصمیم گرفت معارف نوجوانی را در قالب اسلام ناب که دارای عقبه‌ای روشن است، راه‌اندازی کند. همچنین بر اساس تأکیدات امام شهیدمان مبنی بر لزوم تعمیق فکری نوجوانان به عنوان آینده‌سازان مملکت، نیازمند انتقال مفاهیم اسلام ناب محمدی هستیم که نوجوانان بتوانند در عرصه مبارزه با کفر و تمدن غرب با برخورداری از مبنای فکری عمیق، درخشش داشته باشند.

وی در خصوص نحوه اجرای این طرح در مدارس صدرا گفت: این جریان در مرحله نخست در روزهای پنجشنبه و در قالب «کانون مدرسه» با محوریت مدیران مدارس اجرایی خواهد شد. این برنامه در ۱۵ جلسه سلسله‌وار و به‌هم‌پیوسته در طول ۱۵ هفته برگزار می‌شود. پس از اجرای موفقیت‌آمیز در چند دور در مدارس صدرا، بستر لازم برای اجرای ملی این طرح فراهم خواهد شد.

لبافان در تشریح جزئیات و گام های ۱۰گانه سند «معارف بعثت نوجوان» اظهار کرد: در گام نخست، مسئله‌سازی، ایجاد انگیزه، بعثت و حرکت در نوجوان و بیرون آمدن از لاک زندگی شخصی، غفلت و انفعال مدرن برای رسیدن به یک مسئله بزرگ دنبال می‌شود. در گام دوم، جریان‌شناسی تاریخی به‌منظور ایجاد نگاه جامع به تاریخ برای نوجوان، شکل‌گیری نگاه انتقادی به جریان غرب، و بار بازخوانی جریان تاریخی مد نظر است. گام سوم به خودشناسی و شناخت جایگاه خود در هستی با هدف درک ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بزرگ دوران نوجوانی برای حرکت‌های بزرگ و مبارزه اختصاص دارد و در گام چهارم نیز فهم تقابل دو تمدن با یکدیگر و تقابل تاریخی حق و باطل، به عنوان معیار و ملاک نوجوانان برای شناخت و انتخاب تمدن برتر تبیین می‌شود.

مدیر حوزه معارف اسلام ناب نوجوانی مدارس صدرا ادامه داد: در گام پنجم، مؤلفه‌های اساسی هر تمدن، ارکان آن و مقایسه مؤلفه‌های تمدن اسلام و غرب با برجسته‌سازی پیشرفت‌های مادی، رفاهی، دانشی، نظامی و معنویت در تمدن اسلامی تشریح می‌گردد. در گام ششم، الگوی حکمرانی و روایت تحقق «ولایت‌الله» در برابر «ولایت شیطان»، شیوه‌های حکمرانی دو تمدن اسلام و غرب و تمایزهای آن‌ها در نگاه به جامعه و مردم بیان می‌شود. گام هفتم به تبیین گام‌های شکل‌گیری و تحقق تمدن نوین اسلامی و ایجاد نگاه تحلیلی نسبت به حوادث تاریخی و دستاوردهای هر بخش اختصاص دارد و در گام هشتم نیز ایجاد عقیده و باور به نقش‌آفرینی و جریان‌سازی، تبیین تأثیر مبارزه امروز بر آینده ملت‌ها و انسان‌ها و درک ضرورت مبارزه مورد تأکید قرار می‌گیرد.

وی در تبیین دو گام پایانی این سند افزود: در گام نهم، حرکت بر اساس شناخت خود، تبیین نحوه نصرت حداکثری و مجاهدانه دین خدا و بیان عرصه‌های نقش‌آفرینی ملی و بین‌المللی در بعثت نوجوان مطرح می‌شود و در نهایت، در گام دهم کمک به ایجاد نظم نوین جهانی از طریق تکلیف‌گرایی و مسئولیت‌پذیری، شناخت عرصه‌ها و شیوه‌های مبارزه دنبال خواهد شد.

لبافان ضمن تشکر و قدردانی از نقش‌آفرینی هسته راهبری اسلام ناب نوجوانی تقدیر کرد و افزود: پس از نهایی شدن کتاب معارف بعثت نوجوان، طرح‌درس‌ها و کتاب‌های کار استخراج خواهد شد و این محتوا در قالب‌های جذابی همچون ویدیوکست، پادکست و بازی‌سازی برای بهره‌برداری ساده و بهینه نوجوانان توسط اساتید و مربیان توانمند روانه میدان خواهد شد.