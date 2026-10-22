سردار نقدی: مقاومت ملت ایران در برابر فشارهای خارجی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی صبح پنجشنبه در سی‌ونهمین اجلاسیه سرداران و ۳۵۰ شهید شهرستان فریدونکنار، درباره جایگاه مقاومت در مواجهه با فشارهای خارجی سخن گفت.

وی با اشاره به اهمیت الگوگیری از مکتب اهل‌بیت (ع) و شجاعت حضرت زینب (س)، این مؤلفه‌ها را از عوامل تداوم مسیر مقاومت در برابر فشارهای بین‌المللی و اقدامات رژیم صهیونیستی برشمرد.

نقدی همچنین با اشاره به پیشینه مبارزاتی مردم فریدونکنار و حضور آنان در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: تلاش‌های آمریکا و متحدانش برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی از مسیر فشارهای اقتصادی و جنگ فرهنگی، با اراده مردم و توان نیروهای مسلح مواجه شده است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: از نگاه وی، فشارهای خارجی نه‌تنها به عقب‌نشینی ملت ایران منجر نشده، بلکه زمینه افزایش آگاهی عمومی و تقویت همبستگی میان مردم و رهبری را فراهم کرده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت اتکا به ظرفیت‌های داخلی و توان دفاعی کشور، حفظ هویت ملی و تمامیت ارضی را از محورهای مهم عبور از چالش‌ها و مقابله با تهدیدهای خارجی دانست.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر نقش باورهای دینی و انسجام ملی در تداوم مقاومت، اعلام کرد که به گفته وی، فشارهای اقتصادی و فرهنگی آمریکا و متحدانش نتوانسته است اراده ملت ایران را تضعیف کند.