  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ عمومی
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

گزارش عملکرد یک‌ساله سازمان فرهنگی هنری به شورای شهر ارائه شد

گزارش عملکرد یک‌ساله سازمان فرهنگی هنری به شورای شهر ارائه شد

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در نشست با اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر، گزارشی از عملکرد یک‌ساله این سازمان ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک «محمدباقر اعلمی»، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و جمعی از معاونان و مدیران موسسات زیرمجموعه سازمان با رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران روز گذشته با محوریت تشریح عملکرد یک‌ساله این مجموعه برگزار شد.

در این نشست، «نرگس معدنی‌پور»، رئیس کمیسیون و «زهرا شمس احسان»، «سیداحمد علوی» و «علیرضا نادعلی»، اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، حضور داشتند و در جریان فعالیت‌ها و اقدامات شاخص بخش‌های مختلف سازمان فرهنگی هنری در یک سال گذشته قرار گرفتند.

در بخش اصلی این نشست، معاونان و مدیران موسسات زیرمجموعه سازمان فرهنگی هنری، گزارشی از عملکرد مجموعه‌های تحت مدیریت خود ارائه کردند و به تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری پرداختند. این گزارش‌ها، ابعاد مختلف فعالیت‌های سازمان و اقدامات صورت‌گرفته برای پیشبرد برنامه‌های فرهنگی و هنری در سطح شهر تهران را نشان داد.

در ادامه، برنامه‌های آینده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تشریح شد و حاضران درباره این برنامه‌ها و ظرفیت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین، عملکرد یک‌ساله سازمان فرهنگی هنری مورد تأیید و تمجید اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت.

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با برخورداری از مجموعه‌ای گسترده از فرهنگسراها، کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی، ظرفیت‌های متنوعی برای ارائه خدمات فرهنگی و هنری به شهروندان در اختیار دارد.

برگزاری نشست‌های مشترک میان مدیران سازمان فرهنگی هنری و اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، زمینه‌ای برای تبادل دیدگاه‌ها و بررسی ظرفیت‌های موجود در راستای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری و ارتقای خدمات فرهنگی به شهروندان فراهم می‌کند.

کد مطلب 6986216
زهرا اسكندری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها