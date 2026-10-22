به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک «محمدباقر اعلمی»، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و جمعی از معاونان و مدیران موسسات زیرمجموعه سازمان با رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران روز گذشته با محوریت تشریح عملکرد یک‌ساله این مجموعه برگزار شد.

در این نشست، «نرگس معدنی‌پور»، رئیس کمیسیون و «زهرا شمس احسان»، «سیداحمد علوی» و «علیرضا نادعلی»، اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، حضور داشتند و در جریان فعالیت‌ها و اقدامات شاخص بخش‌های مختلف سازمان فرهنگی هنری در یک سال گذشته قرار گرفتند.

در بخش اصلی این نشست، معاونان و مدیران موسسات زیرمجموعه سازمان فرهنگی هنری، گزارشی از عملکرد مجموعه‌های تحت مدیریت خود ارائه کردند و به تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری پرداختند. این گزارش‌ها، ابعاد مختلف فعالیت‌های سازمان و اقدامات صورت‌گرفته برای پیشبرد برنامه‌های فرهنگی و هنری در سطح شهر تهران را نشان داد.

در ادامه، برنامه‌های آینده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تشریح شد و حاضران درباره این برنامه‌ها و ظرفیت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین، عملکرد یک‌ساله سازمان فرهنگی هنری مورد تأیید و تمجید اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت.

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با برخورداری از مجموعه‌ای گسترده از فرهنگسراها، کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی، ظرفیت‌های متنوعی برای ارائه خدمات فرهنگی و هنری به شهروندان در اختیار دارد.

برگزاری نشست‌های مشترک میان مدیران سازمان فرهنگی هنری و اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، زمینه‌ای برای تبادل دیدگاه‌ها و بررسی ظرفیت‌های موجود در راستای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری و ارتقای خدمات فرهنگی به شهروندان فراهم می‌کند.