به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی صبح پنجشنبه در آیین افتتاح پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد اظهار کرد: نگاه به سالن‌های سینما نباید صرفاً به نمایش فیلم محدود شود، بلکه این فضاها کارکردهای متنوع فرهنگی، اجتماعی و هویتی دارند.

وی افزود: سالن‌های سینما از نمادهای هویت شهری به شمار می‌روند و شهری که از این امکان فرهنگی برخوردار نباشد، با نوعی محرومیت و تبعیض فرهنگی مواجه است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش سینما در تأمین اوقات فراغت شهروندان تصریح کرد: سینماهای جدید نباید صرفاً محل نمایش و عرضه محصولات سینمایی باشند، بلکه باید میزبان رویدادهای فرهنگی مختلف از جمله برنامه‌های مرتبط با کتاب و دیگر محصولات فرهنگی نیز باشند.

صالحی با بیان اینکه سالن سینما آخرین حلقه زنجیره فعالیت‌های سینمایی است، گفت: این فضاها باید از کارکردهای متنوعی برخوردار باشند و زمینه تعامل بیشتر مردم با محصولات و رویدادهای فرهنگی را فراهم کنند.

وی با اشاره به روند توسعه سالن‌های سینما در کشور بیان کرد: در ابتدای دهه ۱۳۹۰ شاهد افول و تعطیلی سالن‌های سینمایی بودیم، اما این روند در دهه ۱۴۰۰ تغییر کرد و توسعه زیرساخت‌های سینمایی شتاب گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: تبدیل سالن‌های قدیمی به فضاهای جدید، افزایش ظرفیت نمایش، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش عمومی و خصوصی در بازگشت رونق به سینما نقش داشته است. همچنین تسهیلات و معافیت‌ها به احیای این جریان و حرکت آن از وضعیت رکود به سمت رشد کمک کرده‌اند.

صالحی با تاکید بر ضرورت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام سینمایی در نقاط مختلف کشور گفت: پروژه‌های نیمه‌تمام سینمایی در خراسان شمالی باید با سرعت بیشتری دنبال شود و نهضت توسعه سینما در این خطه با جدیت ادامه یابد.

وی افزود: در کنار توسعه زیرساخت‌ها، باید برای رونق اقتصاد سینما و افزایش حضور مخاطبان نیز فرصت‌سازی کرد و تسهیلات بیشتری برای استفاده مردم از خدمات سینمایی در نظر گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اهمیت دسترسی مردم به محصولات فرهنگی اظهار کرد: ارزاق فرهنگی از نظر اهمیت کمتر از ارزاق کالایی نیست و باید امکان بهره‌مندی شهروندان از خدمات فرهنگی بیش از گذشته فراهم شود.

صالحی همچنین بر ضرورت استفاده بهینه از سالن‌های تازه‌افتتاح‌شده تأکید کرد و گفت: هرچه تعداد سانس‌ها و نمایش فیلم در این سالن‌ها بیشتر باشد، امکان بهره‌برداری مناسب‌تر از ظرفیت‌های ایجادشده فراهم می‌شود.

وی با اشاره به فراهم شدن امکان استفاده از «کارت فرهنگ» برای شهروندان، بر لزوم تجهیز سالن‌های سینمایی و تسریع در توسعه امکانات و خدمات فرهنگی تأکید کرد.