طرح مقابله با نفوذ بیگانگان و سوال از وزیر اقتصاد در دستور کار مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس روزهای یکشنبه و سه‌شنبه (۳ و ۵ آبان‌ماه) در جلسه علنی حضور می‌یابند و به موضوعات زیر می‌پردازند:

- امنیتی و سیاست خارجی:ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه، و لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری. این دو مورد با اولویت و در اجرای ماده ۱۰۰ آیین‌نامه داخلی بررسی می‌شوند.

- اجتماعات و راهپیمایی‌ها:ادامه بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها، مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی.

- اقتصادی: لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی و لایحه موافقت‌نامه همکاری گمرکی ایران و اندونزی، هر دو با اولویت. همچنین لوایح عضویت در سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی و موافقت‌نامه شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز با روسیه.

- سایر موارد: طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی، الحاق ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی نابینایان و کم‌بینایان به آثار منتشرشده، و لایحه اصلاح قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی.

- دریای خزر و دریانوردی: پروتکل همکاری مراجع مرزبانی الحاقی به موافقت‌نامه امنیت در دریای خزر، موافقت‌نامه پیشگیری از حوادث در خزر، کنوانسیون سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی و مقاوله‌نامه حداقل سن ۱۹۷۳.

در این جلسات، سوال مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده اردکان، و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز مطرح خواهد شد. انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها هم از دیگر دستورهای هفته آینده است.