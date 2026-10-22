به گزارش خبرنگار مهرفاهم‌نامه دوجانبه همکاری با محوریت توسعه فعالیت‌ها و زیرساخت‌های فرهنگی خراسان شمالی با پیش‌بینی حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای سال نخست، میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری خراسان شمالی امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف حمایت از اجرای برنامه‌های فرهنگی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی خراسان شمالی تنظیم شده است و اجرای آن تا سال ۱۴۰۷ را در بر می‌گیرد.

این تفاهم‌نامه با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی امروز پنجشنبه در محل استانداری خراسان شمالی مبادله شد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برنامه‌ها و طرح‌های پیش‌بینی‌شده در سال نخست حدود ۲۸۰ میلیارد تومان برآورد شده و مقرر است اعتبار سال‌های بعد نیز با افزایش سالانه ۱۰ درصدی دنبال شود.

یکی از محورهای اصلی این تفاهم‌نامه، پیگیری و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام فرهنگی و کمک به بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در خراسان شمالی است.

اجرای این طرح‌ها می‌تواند زمینه استفاده بهتر از فضاها و امکانات فرهنگی را فراهم کند و امکان ارائه خدمات گسترده‌تر به هنرمندان، فعالان فرهنگی و عموم مردم را افزایش دهد.

در قالب این همکاری، طرح‌های مرتبط با زیرساخت‌های فرهنگی و سرمایه‌ای در کنار برنامه‌های فرهنگی مورد توجه قرار گرفته‌اند تا اقدامات عمرانی و برنامه‌های محتوایی به‌صورت هم‌زمان پیش بروند.

فعالیت‌های قرآنی، هنرهای تجسمی، موسیقی و کتابخوانی از دیگر محورهای مورد توجه در این تفاهم‌نامه است. این حوزه‌ها با هدف گسترش مشارکت فرهنگی، حمایت از فعالیت‌های هنری و فراهم‌کردن زمینه دسترسی بیشتر مردم به برنامه‌های فرهنگی در فهرست موضوعات همکاری قرار دارند.

حمایت از برنامه‌های قرآنی و فرهنگی می‌تواند به تقویت فعالیت‌های مراکز مرتبط و افزایش فرصت برگزاری رویدادها و برنامه‌های فرهنگی در نقاط مختلف خراسان شمالی کمک کند.

همچنین توجه به هنرهای تجسمی و موسیقی، زمینه استمرار فعالیت هنرمندان و اجرای برنامه‌های تخصصی در این حوزه‌ها را فراهم می‌کند.

کتابخوانی نیز به‌عنوان یکی از بخش‌های این تفاهم‌نامه مورد توجه قرار گرفته است؛ حوزه‌ای که توسعه آن نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، تقویت فعالیت‌های ترویجی و فراهم‌کردن فرصت‌های بیشتر برای ارتباط مردم با کتاب است.

بر اساس محورهای اعلام‌شده برای این تفاهم‌نامه، طرح‌های سرمایه‌ای و زیرساختی و همچنین برنامه‌های مرتبط با مساجد در شمار موضوعات همکاری قرار دارند.

توجه به این بخش‌ها با هدف تقویت ظرفیت فضاهای فرهنگی و فراهم‌کردن امکان اجرای برنامه‌های متنوع در سطح خراسان شمالی دنبال می‌شود.

مساجد نیز به‌عنوان یکی از کانون‌های فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده مورد توجه قرار گرفته‌اند. پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی در این فضاها می‌تواند به افزایش فرصت مشارکت مردم و اجرای برنامه‌های متناسب با نیازهای محلی کمک کند.

بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، اعتبار سال نخست این تفاهم‌نامه حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال است و برای سال‌های بعد، افزایش ۱۰ درصدی اعتبار در نظر گرفته شده و این روند قرار است در دوره اجرای تفاهم‌نامه تا سال ۱۴۰۷ دنبال شود.

پیش‌بینی افزایش سالانه اعتبار با هدف استمرار اجرای برنامه‌ها و پیشبرد طرح‌های مورد توافق انجام شده است. تحقق اهداف این همکاری به اجرای برنامه‌های مصوب، تخصیص اعتبارات و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول وابسته خواهد بود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، اجرای طرح‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سال نخست در دستور کار قرار دارد و این برنامه‌ها مجموعه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی و هنری، اقدامات مرتبط با کتابخوانی و فعالیت‌های قرآنی و همچنین طرح‌های زیرساختی و سرمایه‌ای را شامل می‌شود.

تفاهم‌نامه دوجانبه همکاری فرهنگی با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط و فراهم‌کردن زمینه اجرای برنامه‌ها و تکمیل طرح‌های مورد نظر تنظیم شده است.

دوره اجرای آن تا سال ۱۴۰۷ ادامه دارد و افزایش سالانه اعتبار نیز در چارچوب مفاد توافق پیش‌بینی شده است.