به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی می‌رساند، ثبت‌نام از ۲۹ مهر آغاز و تا جمعه ۸ آبان ادامه خواهد داشت.

داوطلبین با مراجعه به سامانه ثبت‌نام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org پس از مطالعه دفترچه راهنما و در صورت داشتن شرایط ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد، ابتدا نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام و سپس با ورود به سامانه نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته/ محل‌های درخواستی اقدام کنند.

داوطلبان لازم است پس از انتخاب رشته/ محل، کدرهگیری و نسخه چاپی ثبت‌نام خود را تهیه و تا زمان اعلام نتایج نزد خود حفظ کنند.