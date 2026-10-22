به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسن‌پور صبح امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری دوره توان‌افزایی و تمرین تیم‌های عملیاتی با محوریت اسکان اضطراری و آمادگی پیش از وقوع سیلاب، اظهار کرد: این دوره با هدف ارتقای توان عملیاتی امدادگران و نجاتگران و افزایش آمادگی نیروها برای حضور مؤثر در شرایط بحرانی برگزار شد.

ارتقای مهارت امدادگران برای مدیریت شرایط بحرانی

حسن‌پور با اشاره به محورهای این دوره آموزشی افزود: آشنایی با اصول اسکان اضطراری، برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی در شرایط بحران و تقویت هماهنگی میان تیم‌های امدادی از جمله موضوعات مورد توجه در این دوره بود.

وی تصریح کرد: آموزش و تمرین این مهارت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در افزایش سرعت و کیفیت عملیات امدادرسانی داشته باشد و زمینه ارائه خدمات منسجم‌تر به حادثه‌دیدگان را فراهم کند.

آمادگی پیش از وقوع سیلاب؛ ضرورتی برای کاهش خسارات

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان کوهدشت با تأکید بر اهمیت آمادگی پیش از وقوع حوادث طبیعی بیان کرد: برگزاری تمرین‌های عملیاتی و دوره‌های توان‌افزایی، فرصت مناسبی برای ارتقای مهارت نیروهای امدادی و افزایش آمادگی آنان در مواجهه با حوادثی همچون سیلاب فراهم می‌کند.

وی افزود: تقویت توان عملیاتی امدادگران و نجاتگران و افزایش هماهنگی میان تیم‌ها، از الزامات پاسخگویی مناسب در شرایط اضطراری است و می‌تواند روند امدادرسانی به افراد آسیب‌دیده را بهبود بخشد.

تمرین مستمر؛ عامل مؤثر در امدادرسانی سریع‌تر

حسن‌پور در پایان خاطرنشان کرد: آمادگی مستمر نیروهای عملیاتی، تمرین هماهنگی میان تیم‌های امدادی و آشنایی با اصول پاسخگویی در شرایط بحرانی، از عوامل مهم در کاهش خسارات جانی و مالی و ارائه خدمات امدادی سریع و مؤثر به آسیب‌دیدگان به شمار می‌رود.

وی بر اهمیت تداوم آموزش‌ها و تمرین‌های عملیاتی برای افزایش آمادگی نیروهای امدادی در برابر حوادث و بلایای طبیعی تأکید کرد.