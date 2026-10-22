به گزارش خبرنگار مهر، بهرام درویشی صبح پنجشنبه در نشست بررسی مطالبات حوزه منابع آب شهرستان‌های قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب، بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های مسئول و پیگیری کارشناسی طرح‌های اولویت‌دار این مناطق تأکید کرد.

این نشست با حضور نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل جهاد کشاورزی استان و جمعی از معاونان و مدیران شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه برگزار شد و موضوعات مرتبط با منابع آب و اراضی کشاورزی منطقه در آن مورد بررسی قرار گرفت.

درویشی اظهار کرد: مطالبات این حوزه در چند محور دسته‌بندی شده و برای پیگیری منسجم آن‌ها، هماهنگی میان شرکت آب منطقه‌ای، سازمان جهاد کشاورزی و مشاوران تخصصی طرح‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: پیگیری وضعیت اراضی باقی‌مانده مرتبط با طرح‌های آبی منطقه، مطابق تقسیم وظایف تعیین‌شده در نشست اخیر وزارت نیرو، از سوی دستگاه‌های مسئول دنبال می‌شود. مسائل مربوط به سد چناره و اراضی ویژنان در بالادست سد شرفشاه نیز در چارچوب بررسی‌های تخصصی و هماهنگی بین‌بخشی در حال پیگیری است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به روند مطالعات سد پاتاق تصریح کرد: این طرح در سال‌های گذشته بررسی شده بود، اما به دلیل ارزیابی‌هایی درباره هم‌پوشانی اهداف آن با طرح سامانه گرمسیری، ادامه مطالعات با محدودیت‌هایی روبه‌رو شد. پس از بررسی مجدد موضوع در وزارت نیرو، بازبینی فنی و ارزیابی دوباره اهداف و کارکردهای طرح مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: با مشارکت مشاور تخصصی و بازنگری گزینه‌های فنی، ظرفیت‌های سد پاتاق در زمینه تأمین آب کشاورزی، شیوه انتقال آب، شرایط مخزن و استفاده از ظرفیت‌های جانبی طرح در حال بررسی است و گزارش نهایی مطالعات پس از تکمیل ارزیابی‌ها برای طرح در سطوح کارشناسی و مدیریتی وزارت نیرو آماده خواهد شد.

درویشی با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف طرح گفت: تصمیم‌گیری درباره سد پاتاق باید بر پایه ملاحظات فنی، اقتصادی، محیطی و اجتماعی انجام شود. تعیین محدوده آبگیری مخزن و بررسی وضعیت اراضی واقع در بالادست آن نیز به ارزیابی دقیق نقشه‌ها و ترازهای آبگیری نیاز دارد تا گزینه نهایی با در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود انتخاب شود.

وی با اشاره به گزینه‌های بررسی‌شده برای تأمین و انتقال آب اظهار کرد: یکی از راهکارهای مطالعاتی، انتقال بخشی از آب رودخانه ریجاب از طریق سازه انحرافی، تونل و کانال به مخزن سد پاتاق است. مشخصات این مسیر از جمله طول تونل و کانال، با توجه به توپوگرافی منطقه و شرایط اجرایی ارزیابی می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه افزود: توسعه آبیاری در اراضی مستعد از اهداف اصلی این مطالعات است و در یکی از گزینه‌ها، تأمین آب حدود ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی مطرح شده است. تحقق این ظرفیت به نتایج مطالعات هیدرولوژیکی، میزان آب قابل انتقال، تراز بهره‌برداری مخزن و انتخاب گزینه نهایی بستگی دارد.

درویشی همچنین بیان کرد: امکان استفاده از ظرفیت تولید برق سد پاتاق نیز در بررسی‌های اولیه مطرح شده است، اما میزان و نحوه بهره‌برداری از این ظرفیت پس از تکمیل مطالعات فنی و اقتصادی مشخص خواهد شد.

وی از بررسی نیازهای آبی بخش صنعت در شهرستان‌های گیلانغرب و اسلام‌آبادغرب نیز خبر داد و گفت: گزینه‌های موجود برای تأمین آب مورد نیاز این بخش‌ها با توجه به ظرفیت منابع آبی و ملاحظات فنی ارزیابی می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به اراضی واقع در بالادست سد شرفشاه اظهار کرد: امکان آبیاری اراضی دهستان ویژنان با استفاده از ظرفیت‌های مرتبط با این سد در نشست اخیر بررسی شد.

وی افزود: راهکارهای مختلف تأمین آب این اراضی با توجه به شرایط فنی، ظرفیت منابع آب و محدودیت‌های اجرایی در حال ارزیابی است تا گزینه‌های قابل اجرا مشخص شود.

درویشی همچنین با اشاره به موضوع سد چناره گفت: آثار آبگیری مخزن این سد بر اراضی کشاورزی و روستاهای واقع در محدوده طرح در نشست مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در این نشست، آبگیری مخزن سد چناره می‌تواند حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی مستعد بالادست و همچنین روستاهای واقع در محدوده مخزن را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این‌رو، گزینه‌های تأمین آب اراضی بالادست و راهکارهای آبرسانی به این محدوده‌ها مطرح شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: ادامه مطالعات سد پاتاق به بررسی دقیق گزینه‌های فنی، تعیین ظرفیت واقعی منابع آب، ارزیابی محدودیت‌های مخزن و سنجش توجیه‌پذیری اقتصادی طرح نیاز دارد. پس از جمع‌بندی نتایج کارشناسی، موضوع برای بررسی در سطوح مرتبط وزارت نیرو پیگیری می‌شود.

وی هدف از این اقدامات را استفاده بهینه از منابع آب، پشتیبانی از بخش کشاورزی و پاسخ‌گویی به مطالبات منطقه در چارچوب ضوابط فنی، اعتبارات و الزامات قانونی عنوان کرد.