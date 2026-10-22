لزوم تسریع در صدور شناسنامه اراضی زراعی و باغی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی صبح امروز پنج شنبه در سومین جلسه کارگروه تخصصی بند «خ» با تأکید بر اهمیت صدور شناسنامه زراعی و باغی اظهار کرد: شناسنامه زراعی و باغی هویت‌بخش بهره‌برداران و اراضی کشاورزی است و یکی از ارکان کلیدی و زیربنایی در برنامه‌ریزی‌های کلان این بخش به شمار می‌رود.

وی افزود: صدور این شناسنامه‌ها امکان دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق درباره میزان تولید، نوع محصولات، وضعیت مالکیت و ظرفیت‌های واقعی اراضی کشاورزی را فراهم می‌کند و زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و هدفمندتر در حوزه کشاورزی را به وجود می‌آورد.

تسهیل نظارت و هدفمندسازی حمایت‌های کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به آثار اجرایی شناسنامه‌دار شدن اراضی کشاورزی تصریح کرد: برخورداری از شناسنامه‌های رسمی و معتبر برای اراضی، علاوه بر تسهیل نظارت بر توزیع عادلانه نهاده‌های دامی و کشاورزی، بستر مناسبی برای مدیریت بحران‌های احتمالی، پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و هدایت صحیح تسهیلات بانکی و حمایت‌های دولتی به سمت کشاورزان واقعی فراهم می‌کند.

صیادی با تأکید بر مسئولیت مدیران و کارشناسان در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: همه مدیران و کارشناسان ذی‌ربط باید با عزم جدی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، روند تشکیل پرونده و صدور شناسنامه‌های زراعی و باغی را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کنند.