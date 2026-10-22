تشکیل فرماندهی انتظامی جنوب کرمان یک اقدام انقلابی و شجاعانه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی، صبح پنجشنبه در آیین افتتاحیه ستاد فرماندهی انتظامی جنوب استان کرمان در شهرستان جیرفت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار داشت: ضرورت ایجاد تحولی اساسی در این منطقه از مدت‌ها پیش احساس می‌شد تا فرآیند ارتقای امنیت و آرامش مردم با شتابی دوچندان کلید بخورد.

وی افزود: راه‌اندازی این فرماندهی، پاسخی دقیق به این مطالبه بود و اجماع نظر تمامی مسئولان و نخبگان حاضر در جلسه نشان داد که این تصمیم تا چه اندازه به‌موقع، درست و مورد نیاز بوده است.

تصمیم فرمانده کل انتظامی، حرکتی انقلابی بود

سردار رضایی، با اشاره به وسعت جغرافیایی و ویژگی‌های اقلیمی کشور تصریح کرد: جغرافیای پهناور ایران بزرگ، نیازمند تصمیم‌های مؤثر و انقلابی است و مسئولان دستگاه‌های دولتی و سازمانی به‌خوبی واقفند که اضافه کردن حتی یک پست یا ساختار سازمانی، معمولاً مستلزم تشریفات و روندهای طولانی اداری است؛ اما تشکیل یک فرماندهی مستقل انتظامی در جنوب کرمان، تصمیمی انقلابی از سوی فرمانده محترم کل فراجا و با اذن فرمانده معظم کل قوا بود که با مقبولیت و استقبال کم‌نظیر مردم شریف این خطه همراه شد.

تقدیر از نقش محوری سران طوایف در تثبیت امنیت

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با قدردانی صمیمانه از حضور و همراهی سران طوایف و متنفذین جنوب کرمان گفت: سران طوایف، سرمایه‌های اصیل و ارزشمند این انقلاب و کشور هستند. حمایت، استقبال و همکاری شما مسیر را نه‌تنها برای فراجا، بلکه برای خدمات‌رسانی بهتر سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها هموار کرده است.

وی افزود: امنیت مردم‌پایه همیشه پایدارترین نوع امنیت بوده و مشارکت مردم جنوب کرمان همواره اثربخش و ستودنی است.

امنیت جنوب، پیش‌نیاز شکوفایی کشاورزی و معادن

سرداررضایی، با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر اقتصادی منطقه خاطرنشان کرد: جنوب استان کرمان سرشار از ثروت‌های ملی، معادن غنی و قطب مهم کشاورزی کشور است و بالاتر از همه این‌ها، از نعمت بزرگ «نیروی کار انقلابی، جوان و پرتلاش» بهره می‌برد.

وی گفت: اقدامات و ساختار جدید انتظامی، بسترساز بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها و زمینه‌ساز جهش توسعه‌ای است که منطقه شایسته آن است.

وی ادامه داد: انتظامی امروز در جغرافیایی به وسعت صدها هزار کیلومتر مربع در کنار سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان دولتی شبانه‌روز تلاش می‌کند و تردیدی نیست که استقرار مستقل این فرماندهی، نقش چشمگیری در آسایش و آرامش خاطر آحاد شهروندان ایفا خواهد کرد.

ابلاغ مصوبات ویژه برای تقویت جنوب کرمان

سردار رضایی، با اشاره به بررسی میدانی وضعیت منطقه گفت: با وجود گزارش‌های مثبت از هماهنگی‌ها و اقدامات مؤثر، وضعیت فعلی نقطه پایان نیست و باید گام‌های بلندتری برداشته شود؛ بر همین اساس روز گذشته مصوبات ویژه‌ای برای تجهیز و پشتیبانی همه‌جانبه از فرماندهی جنوب ابلاغ شد.

جانشین فراجا با تأکید بر استمرار روحیه جهادی و ایثار سبزپوشان نظم و امنیت در تمامی فصول، سرما و گرما اظهار داشت: امروز پلیس با روحیه انقلابی، تکیه‌گاه محکم بخش‌های گوناگون کشور و خادم بی‌منت مردم است. این اقدام خجسته در روزهای پایانی مهرماه، فصلی تازه را در اقتدار امنیتی و خدمت‌رسانی صادقانه به مردم نجیب و شریف جنوب استان کرمان رقم خواهد زد.