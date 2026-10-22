مسابقات قرآنی «مدهامتان» در البرز با حضور ۳۶ تیم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» با رقابت ۳۶ تیم از اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان البرز آغاز شد؛ رویکردی نوین که امسال مسابقات را از حالت انفرادی به رقابت تیمی تغییر داده است تا مساجد به پایگاه‌های حقیقی قرآن تبدیل شوند.



حجت‌الاسلام کاظم شکری، مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان البرز، در جریان برگزاری این مسابقات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان در استان البرز در حال برگزاری است. این رقابت‌ها در دو رده سنی زیر ۱۸ سال و ۱۸ تا ۳۵ سال، ویژه خواهران و برادران عضو کانون‌های مساجد و با حضور ۳۶ تیم پیگیری می‌شود.



وی با اشاره به رشته‌های مختلف این دوره از مسابقات افزود: شرکت‌کنندگان در رشته‌های حفظ قرآن، قرائت، مکبری، اذان، ترجمه‌خوانی و دعاخوانی (آیات و دعاهای مفاتیح‌الجنان) با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و در نهایت نفرات و تیم‌های برتر به مرحله کشوری که در استان همدان برگزار خواهد شد، راه پیدا می‌کنند.



مدیر ستاد کانون‌های مساجد البرز درباره ویژگی شاخص این دوره از مسابقات تصریح کرد: نکته مهم این مسابقات، برگزاری آن در قالب «تیمی» است؛ یعنی مسابقات از حالت انفرادیِ رشته‌های مختلف خارج شده و اکنون قاریان و حفاظ در قالب یک تیم از هر مسجد در این رویداد شرکت می‌کنند.



حجت‌الاسلام شکری هدف اصلی از این تغییر ساختار را رونق‌بخشی به مساجد به عنوان پایگاه‌های قرآن دانست و گفت: هدف و آمار ما این است که مساجد را به پایگاه قرآن تبدیل کنیم و به همان فرمان امام شهیدان (ره) که می‌فرمودند «مساجد باید پایگاه قرآنی باشند» جامه عمل بپوشانیم.



وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چه برنامه‌هایی برای کشف و پرورش استعدادهای قرآنی دارید، خاطرنشان کرد: نقطه هدف ما تنها محدود به روز مسابقات نیست؛ بلکه کانون‌ها و مساجد در طول سال برنامه‌های متنوعی برای کشف و پرورش استعدادهای قرآنی دارند که محصول و خروجی آن، سالانه در مسابقات قرآنی مدهامتان حضور پیدا می‌کند و به رقابت می‌پردازد.