خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: پوشش عفیفانه زمانی می‌تواند به انتخابی ماندگار در جامعه تبدیل شود که علاوه بر ریشه‌های فرهنگی و ارزشی، با سلیقه، نیازها و انتظارات نسل امروز نیز همخوانی داشته باشد. در این میان، صنعت مد و لباس نقشی فراتر از تولید و عرضه پوشاک دارد و می‌تواند با بهره‌گیری از طراحی خلاقانه، تنوع در مدل و رنگ و توجه به نیازهای روزمره بانوان، زمینه‌ای برای ارائه الگوهای پوششی متناسب با فرهنگ ایرانی‌اسلامی فراهم کند.

نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی‌اسلامی «گوهرشاد» در ارومیه که در تقویم نمایشگاهی کشور جا باز کرده است در همین چارچوب، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدکنندگان و طراحان لباس و عرضه محصولاتی است که تلاش می‌کنند میان زیبایی، کارایی و معیارهای پوشش عفیفانه پیوند برقرار کنند.

چنین رویدادهایی از یک سو امکان آشنایی مخاطبان با تولیدات داخلی و طرح‌های متنوع را فراهم می‌کنند و از سوی دیگر، بستری برای دیده‌شدن توانمندی فعالان این حوزه و تقویت ارتباط میان طراحان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به شمار می‌روند.

اهمیت این رویکرد از آن جهت است که ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، در کنار فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی، به حضور مؤثر در عرصه طراحی و تولید پوشاک نیز نیاز دارد؛ عرصه‌ای که در آن کیفیت، زیبایی و تنوع می‌تواند در شکل‌گیری انتخاب افراد تأثیرگذار باشد.

برگزاری نمایشگاه «گوهرشاد» در ارومیه را می‌توان تلاشی برای نزدیک‌کردن این ظرفیت‌ها به مخاطبان و فراهم‌کردن زمینه‌ای برای عرضه الگوهای متنوع پوشش ایرانی‌اسلامی دانست؛ رویکردی که در صورت تداوم حمایت از تولیدکنندگان و توجه به سلیقه مصرف‌کنندگان، می‌تواند به تقویت جایگاه این نوع پوشاک در بازار نیز کمک کند.

پوشش عفیفانه قرار نیست در برابر زیبایی و تنوع قرار بگیرد؛ چالش اصلی، طراحی لباس‌هایی است که در کنار پایبندی به ارزش‌های فرهنگی و معیارهای عفاف و حیا، با سلیقه امروز بانوان نیز همراه باشند.

در بازاری که انتخاب لباس تنها به نیاز روزمره محدود نمی‌شود و طراحی، رنگ، کیفیت و هماهنگی با سبک زندگی در تصمیم خریداران نقش دارد، تولید پوشاک ایرانی‌اسلامی نیز برای حضور مؤثرتر به ایده‌های تازه و شناخت دقیق‌تر مخاطب نیازمند است.

آذربایجان غربی پتانسیل بالایی در ترویج پوشاک ایرانی- اسلامی دارد

پروین داداندیش، مشاور وزیر و رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور، در حاشیه برگزاری رویداد ملی گوهرشاد و در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت استمرار چنین رویدادهایی اظهار کرد: مستمر بودن نمایشگاه‌ها سبب می‌شود تا تولیدکنندگان، هنرمندان و شرکت‌کنندگان بتوانند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، حضور موفق‌تر و فعالی در عرصه معرفی محصولات خود داشته باشند.

وی با تأکید بر اهمیت نهادینه‌سازی و تثبیت این رویدادها افزود: از آنجا که این نمایشگاه توانسته است جایگاه خود را در تقویم نمایشگاهی کشور به دست آورد و وارد این تقویم شود، همین امر نقش بسیار مهمی در معرفی، شناساندن و اعتباربخشی هرچه بیشتر به آن در سطح ملی ایفا می‌کند.

مشاور وزیر کشور در ادامه با اشاره به موقعیت استراتژیک استان آذربایجان غربی تصریح کرد: با توجه به اینکه آذربایجان غربی یک استان مرزی با ظرفیت‌های فراوان است، این منطقه بستر و فرصت بسیار مطلوبی برای ترویج و عرضه پوشاک ایرانی-اسلامی به کشورهای همسایه به شمار می‌رود.

داداندیش خاطرنشان کرد: با ایجاد بازارهای جدید صادراتی و منطقه‌ای در جوار مرزها، زمینه لازم برای پایدار کردن اشتغال بانوان و فعالان حوزه صنعت پوشاک و صنایع دستی فراهم خواهد شد.

نمایشگاه گوهرشاد؛ گامی مؤثر در معرفی هویت پوشش ایرانی- اسلامی

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در حاشیه بازدید از نمایشگاه ملی گوهرشاد در گفتگو با خبرنگار مهر نمایشگاه گوهرشاد را اقدامی ارزشمند در راستای ارائه الگوهای مناسب پوشاک دانست و اظهار کرد: عرضه پوشاک ایرانی و اسلامی در این نمایشگاه بستری مناسب برای هدایت بانوان و دختران عزیزمان به سمت استفاده از لباس‌های اصیل فراهم کرده است.

علی اکبر صمیمی با اشاره به ریشه‌های تاریخی حجاب و پوشش در ایران افزود: ایرانیان از دیرباز و حتی پیش از ظهور اسلام به پوشش و حجاب پایبند بوده‌اند و پس از ورود اسلام نیز این اصالت با ارزش‌ های اسلامی آمیخته شد و با وجود تمامی هجمه ‌های فرهنگی غرب در ادوار مختلف این هویت حفظ شد و پس از انقلاب اسلامی نیز به شکلی گسترده‌تر در جامعه تثبیت یافت.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربب با رد نگاه‌های سطحی به مقوله حجاب خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی فرصتی مقتنم است تا هویت و ریشه‌های پوشش ایرانی را بیش از پیش به نسل جوان بشناسانیم.

وی در ادامه بر ضرورت به‌روزرسانی تولیدات پوشاک تاکید کرد و گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که در حوزه تولید پوشاک به سمت «مدرنیته اسلامی» حرکت کنیم؛ سبکی که هم‌راستا با سلیقه و نیاز جوانان امروزی باشد تا تمایل بیشتری به بهره‌گیری از آن داشته باشند.

صمیمی به ظرفیت‌های آموزش و پرورش استان در این حوزه نیز اشاره کرد و افزود: مجموعه آموزش و پرورش و هنرستان‌های استان در زمینه طراحی و تولید لباس گام‌های بلندی برداشته‌اند و بخش قابل‌توجهی از نیازها از این طریق تأمین می‌شود ما باید با فراهم کردن بسترهای حمایتی، مالی و سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی زمینه را برای ورود جوانان مهارت‌آموز به عرصه تولید انبوه لباس‌های ایرانی و اسلامی هموار سازیم.

نمایشگاه ملی گوهرشاد پاسخی هویتی به جنگ شناختی دشمن است

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی آذربایجان ‌غربی با تأکید بر لزوم ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی گفت: برپایی نمایشگاه ملی گوهرشاد اقدامی مؤثر و راهبردی برای نمایش زیبایی‌های عفاف و حجاب و پاسخی هوشمندانه در حوزه پدافند و آفند شناختی در برابر هجمه‌های نرم دشمن است.

جهانگیر اسلام ‌پرست اهمیت این رویداد را در حوزه مد و پوشاک ایرانی ـ اسلامی از سه منظر بنیادین تبیین کرد و گفت: مقام معظم رهبری بارها بر سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و مقابله با تهدیدات نرم و جنگ شناختی دشمن تأکید فرموده‌اند؛ جریانی که تلاش می‌کند الگوی زیست غربی و سبک پوشش بیگانگان را به جوانان ما تحمیل کند در این میان برپایی رویدادهایی از این دست افزون بر جذابیت‌ های بصری و جلوه‌گری زیبایی‌های پوشش عفیفانه این ظرفیت را دارد که از طریق زبان هنر اقتدار فرهنگی ما را در حوزه شناختی، رسانه‌ای و روانی به نمایش بگذارد و ما را از موضع پدافند به سمت اقدامات آفندی و فعال سوق دهد.

وی با اشاره به تنوع و غنای پوشاک ارائه‌شده در این نمایشگاه تصریح کرد: تنوع آثار عرضه‌شده در این نمایشگاه به‌خوبی نشان‌دهنده اصالت فرهنگ آذربایجانی و هویت کهن ایرانی ـ اسلامی است فرهنگی که ریشه‌های تاریخی آن بسیار فراتر از مرزهای جغرافیایی و تاریخی معاصر امتداد دارد.

اسلام‌پرست به هویت تاریخی حجاب در ایران اشاره کرد و افزود: همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب فرموده‌اند، چادر یک نماد و حجاب اصیل ایرانی است. تاریخ به‌روشنی گواهی می‌دهد که حیا، عفاف و پوش پدیده‌ای مقطعی یا صرفاً مربوط به دهه‌های اخیر نیست بلکه با استناد به اسناد تاریخی ایرانیان حتی پیش از ورود اسلام نیز همواره بر پوشیدگی و وقارِ زن و مرد تأکید داشته‌اند.

دغدغه‌هایی فراتر از کسب درآمد، از چالش‌ها تا راهکارهای رونق بازار عفاف و حجاب

فاطمه قنبری، فعال حوزه عفاف و حجاب در پنجمین رویداد ملی مد و لباس گوهرشاد در ارومیه، ضمن تأکید بر اصالت دغدغه‌های فرهنگی در این عرصه، خواستار حمایت‌های جدی‌تر مسئولان، ارائه تسهیلات کم‌بهره و استمرار برگزاری رویدادهای تخصصی در استان شد.

وی با اشاره به بیش از سه سال فعالیت خود در این حوزه، انگیزه اصلی ورودش را کمبود ملزومات حجاب و دغدغه‌های فرهنگی عنوان و اظهار کرد: در وهله اول اولویت ما کار فرهنگی بود تا کسب درآمد، اما متاسفانه عدم حمایت مسئولان از محصولات حوزه عفاف و حجاب از چالش‌های اصلی ماست و انتظار می‌رود تسهیلات خاص و کم‌بهره‌ای به این عرصه اختصاص یابد.

قنبری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ویژه آذربایجان غربی به دلیل مرزی بودن، برگزاری نمایشگاه گوهرشاد را اقدامی مفید دانست اما بر لزوم افزایش دفعات برگزاری آن به صورت فصلی یا تنظیم زمان آن پیش از ایام پرفروشی چون نوروز و محرم تأکید کرد.

این فعال عرصه مد و لباس با اشاره به برگزاری ایونت‌های متعدد در کلان‌شهرهایی چون تهران و مشهد، پیشنهاد کرد: برای معرفی بهتر و افزایش فروش محصولات عفیفانه، در نقاط پرتردد ارومیه نیز ایونت‌های فصلی و نمایشگاه‌های تخصصی همزمان برگزار شود تا دسترسی شهروندان تسهیل گفته و فعالان این حوزه پویایی بیشتری پیدا کنند.

حجاب و عفاف؛ هدف اصلی دشمنان در تهاجم فرهنگی

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه، در جریان برگزاری پنجمین دوره نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی‌ـ‌اسلامی «گوهرشاد»، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز در معرض یک تهاجم فرهنگی تمام‌عیار قرار داریم و دشمنان نظام اسلامی، موضوع عفاف و حجاب را به عنوان خاکریز اصلی خود نشانه گرفته‌اند؛ بنابراین هرچقدر بتوانیم فرهنگ اصیل خود را بهتر به نمایش بگذاریم، به همان میزان در امر فرهنگ‌سازی موفق‌تر خواهیم بود و ارزش‌های ایرانی‌ـ‌اسلامی بیش از پیش در جامعه ساری و جاری می‌شود.

حسین پناهی با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در حوزه فرهنگ‌ سازی افزود: سیاست‌گذاری کلان مدیریت شهری بر مبنای نگاه اسلامی و ایجاد رقابت سازنده با سایر رویدادهای مشابه تنظیم شده است، در همین راستا، موضوع ترویج عفاف و حجاب و به‌ ویژه حجاب برتر(چادر) به صورت ویژه در فرهنگ سراهای سطح شهر دنبال می‌شود تا گامی مؤثر در جهت نهادینه‌سازی سبک زندگی ایرانی‌ـ‌اسلامی در جامعه برداشته شود.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به دغدغه‌ ها و مطالبات شهروندان خاطرنشان کرد: بسیاری از بانوان گله‌مندند که پوشاک مناسب و در شان بانوی ایرانی به راحتی در بازار یافت نمی‌شود؛ لذا تولیدکنندگان پوشاک عفیفانه در نوک پیکان مقابله با تهاجم فرهنگی قرار دارند و تمامی مسئولان وظیفه دارند از این فعالان عرصه تولید حمایت‌های لازم را به عمل آورند.

نمایش ظرفیت‌های صنعت پوشاک ایرانی-اسلامی با حضور تولیدکنندگان کشوری

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی گفت: نمایشگاه گوهرشاد علاوه بر اهداف اقتصادی و حمایت از تولید ملی، بستر مناسبی برای تقویت هویت فرهنگی و پیوند میان علم و صنعت فراهم کرده است.

نیر الهامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد تصریح کرد: این نمایشگاه با هدف ترویج پوشش ایرانی-اسلامی برپا شده است و با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت دکتر گرجی رئیس کارگروه مد و لباس کشور این رویداد به سطح ملی ارتقا یافته و هم‌زمان تلاش‌های مشابهی نیز در سایر استان‌ها در جریان است که به اذعان گرجی در سفر اخیر به تهران نمایشگاه ارومیه از کیفیت ممتاز و چشمگیری برخوردار است.

وی افزود: در این نمایشگاه ۶۵ غرفه فعال است که بخش عمده‌ای از آن‌ها به تولیدکنندگان بومی استان اختصاص دارد و ۱۷ استاد برجسته نیز در آن مشارکت دارند و رویکرد اصلی این رویداد تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد و فرهنگ، ایجاد هم‌افزایی میان تولیدکنندگان و معرفی ظرفیت‌های صنعت پوشاک در راستای پاسخگویی به سلایق روز جامعه و جوانان است.

مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی با اشاره به حجم بالای هزینه‌های سالانه خانواده‌ها و جوانان دانش‌آموزان و دانشجویان در حوزه پوشاک، خاطرنشان کرد: این نمایشگاه با حمایت ویژه استاندار طراحی شده تا ضمن تقویت هویت فرهنگی خانواده‌ها با جلوه‌های متنوع هنر پوشاک آشنا شوند. همچنین در همین راستا کارخانه نساجی نیز با ارائه انواع پارچه‌های مانتویی، چادری و پاستونی به قیمت کارخانه در نمایشگاه حضور یافته است.

الهامی همچنین از برگزاری رویداد «منتخبین طراحی لباس» در حاشیه این نمایشگاه خبر داد و گفت: بیش از ۴۰۰ اثر از سوی دانشگاه مهارت و آموزش و پرورش استان به دبیرخانه ارسال شده است و طبق وعده گرجی تمامی هزینه‌های متریال آثار منتخب در سه بخش دانش‌آموزی، دانشجویی و آزاد توسط کارگروه مد و لباس کشور تأمین شده و بازار فروش آن‌ها نیز از طریق برندهای معتبر تضمین خواهد شد.

وی به بخش‌های متنوع و جذاب این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: فروشگاه‌های محصولات فنی و حرفه‌ای شامل مانتو، مقنعه و لباس‌های اسپرت و همچنین بخش عکاسی خانوادگی از جمله بخش‌های پرطرفدار است و در بخش عکاسی دختران عزیز با دریافت هدایایی نظیر روسری، گیره و شال، تجربه‌ای خاطره‌انگیز و توأم با حیا و وقار خانوادگی را برای خانواده‌ها رقم می‌زنند.