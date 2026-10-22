نحوه مشاهده وضعیت پرونده داوطلبان استعدادهای برتر ملی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش‌وپرورش، داوطلبان سامانه پذیرش استعدادهای برتر ملی که مراحل پرداخت هزینه ثبت‌نام، تأیید اطلاعات و ارسال پرونده را با موفقیت انجام داده‌اند، می‌توانند با ورود به سامانه، وضعیت پرونده خود را مشاهده و در صورت نیاز، برای رفع نقص مدارک اقدام کنند.

وضعیت پرونده داوطلبان پس از بررسی دبیرخانه، در چهار حالت قابل مشاهده است:

در صورت تأیید اطلاعات هویتی و تحصیلی از سوی دبیرخانه، پیام «پرونده شما دریافت شد و به گروه ارزیابی مستندات استعدادهای برتر ارسال شد» نمایش داده می‌شود. در این حالت، داوطلبان باید منتظر اعلام نتیجه بررسی کمیته ارزیابی مستندات و اطلاعیه‌های بعدی باشند.

در صورتی که دبیرخانه پس از بررسی پرونده، نقصی در مدارک یا اطلاعات ثبت‌شده تشخیص دهد، پیام «پرونده شما جهت رفع نقص برگشت داده شده است. می‌توانید پرونده را رفع نقص نموده و در مهلت مقرر مجدد ارسال فرمایید» نمایش داده خواهد شد.

این دسته از داوطلبان باید حداکثر تا ساعت ۲۴ روز شنبه دوم آبان‌ ۱۴۰۵، نسبت به اصلاح موارد درج‌شده در یادداشت کارشناس پرونده اقدام کنند. پس از اصلاح، ضروری است گزینه «تأیید اطلاعات و ثبت درخواست بررسی پرونده» را انتخاب و درخواست خود را مجدداً ارسال کنند تا پرونده برای بررسی دوباره به دبیرخانه ارجاع شود.

چنانچه اطلاعات هویتی و تحصیلی داوطلب مورد تأیید دبیرخانه قرار نگیرد، پیام «با توجه به اطلاعات ثبت‌شده در پرونده، شرایط ضروری احراز نشده است و فاقد شرایط می‌باشید» نمایش داده می‌شود. این وضعیت به معنای احراز نشدن شرایط اصلی ثبت‌نام مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام است.

در صورتی که پرونده داوطلب هنوز از سوی دبیرخانه بررسی نشده باشد، پیام «پرونده ثبت‌نام را جهت بررسی در دانشگاه ارسال کرده‌اید» همچنان در بخش پایینی پرونده قابل مشاهده خواهد بود. در این شرایط، داوطلبان باید تا اعلام نتیجه بررسی دبیرخانه و اطلاع‌رسانی درباره مراحل بعدی منتظر بمانند.

در پایان تأکید می‌شود تمامی مراحل بررسی پرونده‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و دبیرخانه استعداد برتر ملی به‌هیچ‌وجه مراجعه حضوری نمی‌پذیرد.

داوطلبان می‌توانند برای پیگیری وضعیت پرونده خود و اطلاع از مراحل بعدی، اطلاعیه‌های رسمی و تکمیلی را دنبال کنند.