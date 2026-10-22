به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تشکیل نخستین هیئت صلح مساجد لرستان با حضور عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری استان، جمعی از قضات، علما، معتمدان محلی و اهالی محله در مسجد امام حسن عسکری (ع) برگزار شد؛ رویدادی که با هدف بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و افراد مورد اعتماد محلات برای حل اختلافات و گسترش فرهنگ صلح و سازش شکل گرفت.

مساجد؛ پایگاه دیرینه حل اختلاف و گسترش صلح

رئیس‌کل دادگستری لرستان در این مراسم با اشاره به جایگاه مساجد در صدر اسلام اظهار کرد: مسجد در صدر اسلام تنها محلی برای اقامه فرائض عبادی نبود، بلکه پایگاهی برای تصمیم‌گیری، مشورت، رسیدگی به امور جامعه و حل‌وفصل اختلافات به شمار می‌رفت.

علی‌محمدی افزود: پیامبر اکرم (ص) بسیاری از اختلافات و خصومت‌های فردی و قبیله‌ای را با تکیه بر اخوت دینی، گفت‌وگو و میانجیگری در همین خانه‌های خدا حل‌وفصل می‌کردند.

وی ادامه داد: امروز نیز با همان رویکرد اصیل دینی و با هدف استفاده از ظرفیت‌های مردمی، هیئت‌های صلح به مساجد بازمی‌گردند تا این مکان‌های مذهبی بار دیگر به مأمنی برای صلح، گذشت و رفع اختلافات تبدیل شوند.

توسعه صلح‌یاری برای کاهش پرونده‌های قضایی

رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم و توسعه فرهنگ صلح و سازش بیان کرد: بسیاری از پرونده‌هایی که وارد چرخه رسیدگی در محاکم قضایی می‌شوند، ریشه در اختلافات کوچک خانوادگی، همسایگی یا مالی دارند؛ اختلافاتی که در صورت رسیدگی به‌موقع و میانجیگری افراد خیرخواه و معتمد محلی، می‌توان از تبدیل‌شدن آن‌ها به پرونده‌های قضایی جلوگیری کرد.

وی خاطرنشان کرد: تشکیل هیئت‌های صلح در مساجد، گامی مهم در مسیر مردمی‌سازی فرایند حل‌وفصل اختلافات است و می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم در رفع خصومت‌ها را فراهم کند.

علی‌محمدی تصریح کرد: حضور ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و اعضای هیئت امنای مساجد با حمایت دستگاه قضایی، ظرفیت ارزشمندی برای حل اختلافات با رضایت طرفین است؛ ظرفیتی که می‌تواند به جای گسترش کینه و دشمنی، زمینه بازگشت آرامش و تقویت روابط اجتماعی را فراهم کند.

آغاز فعالیت نخستین هیئت صلح مساجد در گلدشت خرم‌آباد

رئیس‌کل دادگستری لرستان با قدردانی از بانیان و دست‌اندرکاران راه‌اندازی نخستین هیئت صلح در مسجد امام حسن عسکری (ع) اظهار کرد: انتخاب این مسجد به‌عنوان نقطه آغاز اجرای طرح، اقدامی ارزشمند است و امید می‌رود با استقبال مردم، همکاری امام جماعت و همراهی هیئت امنا، این الگو در دیگر مساجد استان نیز گسترش یابد.

وی همچنین از نخبگان، حقوقدانان، ریش‌سفیدان و مصلحان اجتماعی دعوت کرد با پیوستن به جریان صلح‌یاری و همکاری با هیئت‌های صلح، در حل‌وفصل اختلافات و تحقق رویکرد صلح‌محور دستگاه قضایی مشارکت کنند.

اهدای احکام صلح‌یاری به اعضای هیئت

در پایان این مراسم، احکام صلح‌یاری اعضای هیئت صلح مسجد امام حسن عسکری (ع) اهدا شد و نخستین هیئت صلح مساجد لرستان به‌صورت رسمی فعالیت خود را در این مسجد واقع در منطقه گلدشت خرم‌آباد آغاز کرد.

حاضران در این آیین نیز ضمن استقبال از این ابتکار، آمادگی خود را برای همکاری در مسیر ترویج فرهنگ گذشت، میانجیگری و صلح و سازش در محلات اعلام کردند.