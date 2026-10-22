احتمال بارش پراکنده و رعدوبرق در نقاطی از استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که در ساعاتی از وقت امروز ( پنجشنبه) و فردا (جمعه)، غالباً از ظهر تا اوایل شب، با رشد ابر در برخی نقاط استان ( بویژه نوار شرقی و بخشهایی از شمال و مرکز استان)، وقوع ناپایداری‌های موقت جوی به صورت بارش پراکنده باران، گاهی رعدوبرق، وزش تندباد لحظه ای، گردوخاک و در مناطق مستعد احتمال ریزش تگرگ مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین طی روز شنبه و یکشنبه با وزش باد شمال غربی بر روی دریا، سواحل استان به نسبت مواج پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، افزایش ابر، در برخی نقاط وقوع ناپایداری های موقت جوی بصورت بارش پراکنده باران، گاهی رعدوبرق، وزش تندباد لحظه ای، گردوخاک و فردا مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد: متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در هنگام وقوع ناپایداری های جوی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و در هنگام وزش تندباد لحظه ای ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر پیش بینی می شود.