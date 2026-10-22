به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علی رمضانی مشاور وزیر و عضو شورای اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌وپرورش، دردومین روز از گردهمایی رؤسای ادارات اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش‌وپرورش کشور، با اشاره به اهمیت جایگاه روابط عمومی در تبیین سیاست‌ها و اقدامات این وزارتخانه، اظهار کرد: تفاوت اصلی روابط عمومی سنتی و مدرن در آن است که در رویکرد جدید، سازمان باید روایتگر نخست فعالیت‌ها و اقدامات خود باشد و اجازه ندهد دیگران پیش از آن، روایت خود را از عملکرد مجموعه شکل دهند.

وی با تأکید بر اینکه اطلاع‌رسانی در آموزش‌وپرورش نباید صرفاً به فعالیت ادارات روابط عمومی محدود شود، تصریح کرد: مدیران مدارس، معلمان، مدیران مناطق و استان‌ها و اعضای شورای معاونان، همگی بخشی از شبکه اطلاع‌رسانی این وزارتخانه هستند. وظیفه روابط عمومی آن است که این ظرفیت گسترده را هماهنگ کند و با تعیین چارچوب‌های حرفه‌ای، پیام‌های دقیق، به‌موقع و متناسب با نیاز مخاطبان را به جامعه منتقل سازد.

وی افزود: روابط عمومی صرفاً مسئول تولید خبر نیست؛ بلکه باید میان بخش‌های مختلف سازمان ارتباط برقرار کند، مسیر انتقال اطلاعات را هموار سازد و زمینه پاسخ‌گویی مؤثر به افکار عمومی را فراهم کند. در چنین الگویی، مسئولیت اطلاع‌رسانی در یک اتاق یا یک اداره متمرکز نمی‌ماند، بلکه همه اجزای سازمان در چارچوبی هماهنگ نقش‌آفرینی می‌کنند.

عضو شورای اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌وپرورش، تأخیر در انتشار اخبار به دلیل فرایندهای طولانی تأیید، ویرایش و هماهنگی‌های غیرضروری را از جمله چالش‌های اطلاع‌رسانی برشمرد و گفت: در فضای رسانه‌ای امروز، زمان انتشار خبر اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. روابط عمومی باید بتواند اظهارات، تصمیم‌ها و اقدامات مهم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت اصول حرفه‌ای منتشر کند.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از موازی‌کاری و بروکراسی رسانه‌ای، خاطرنشان کرد: سرعت نباید به قیمت کاهش دقت تمام شود، اما نباید انتشار یک خبر روشن و قابل استناد نیز به دلیل فرایندهای غیرضروری به تأخیر بیفتد. هماهنگی باید به تسهیل اطلاع‌رسانی منجر شود، نه متوقف کردن آن.

رمضانی همچنین با اشاره به تجربه فعالیت خود در حوزه روابط عمومی و رسانه، بر اهمیت استفاده از ابزارهای ارتباطی متناسب با شرایط روز تأکید کرد و افزود: روابط عمومی‌ها باید از ظرفیت رسانه‌های نوین به‌صورت فعال و هدفمند استفاده کنند و در مواقع بروز مسئله، به‌جای محدود شدن به ارتباطات درون‌سازمانی، در فضای رسانه‌ای حضور مؤثر داشته باشند.

وی با بیان اینکه شبکه‌های اجتماعی به بخش مهمی از میدان اطلاع‌رسانی و شکل‌گیری افکار عمومی تبدیل شده‌اند، اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت که با تکیه صرف بر شیوه‌های سنتی یا محدود کردن فعالیت‌ها به کانال‌های داخلی، روایت رسمی و دقیق آموزش‌وپرورش به مخاطبان برسد.

رمضانی با اشاره به ظرفیت‌هایی مانند ایکس، اینستاگرام و سایر بسترهای ارتباطی، بر ضرورت تدوین برنامه‌ای منسجم برای حضور حرفه‌ای مدیران و مجموعه‌های آموزش‌وپرورش در رسانه‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت مدیران، کارشناسان و نیروهای توانمند رسانه‌ای در سراسر کشور استفاده کنیم و شبکه‌ای هماهنگ برای اطلاع‌رسانی سریع، دقیق و مسئولانه شکل دهیم.

وی افزود: استفاده از این ابزارها صرفاً به معنای انتشار خبر نیست؛ بلکه هدف، برقراری ارتباط مستقیم با مخاطبان، پاسخ‌گویی به پرسش‌ها، تبیین تصمیم‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری روایت‌های ناقص یا نادرست درباره عملکرد آموزش‌وپرورش است.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به چالش‌های پیش‌روی این وزارتخانه در زمینه اعتماد عمومی و تصویر اجتماعی معلمان و مدیران، گفت: بخشی از انتقادها ناشی از شناخت ناکافی از واقعیت‌های آموزش‌وپرورش است و بخشی دیگر نیز نیازمند پاسخ‌گویی، گفتگو و تبیین دقیق عملکردها است.

وی تأکید کرد: روابط عمومی‌ها باید بتوانند میان نقدهای مبتنی بر اطلاعات ناقص و انتقادهایی که به مسائل واقعی اشاره دارند، تمایز قائل شوند. در مواجهه با گروه نخست، تبیین دقیق و مستند ضروری است و در برابر گروه دوم، باید با پاسخ‌گویی مسئولانه و انتقال مسائل به بخش‌های ذی‌ربط، زمینه اصلاح و بهبود فراهم شود.

رمضانی افزود: بازسازی سرمایه اجتماعی مدیران و مجموعه آموزش‌وپرورش، نیازمند ارتباط مستمر با خانواده‌ها، دانش‌آموزان، معلمان و سایر گروه‌های اجتماعی است.

وی تصریح کرد: روابط عمومی‌ها باید صدای مخاطبان را بشنوند، از منافع و حقوق دانش‌آموزان و خانواده‌ها دفاع کنند و زمینه پاسخ‌گویی مدیران را با استفاده از ابزارهای حرفه‌ای ارتباطی فراهم سازند.

عضو شورای اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف این وزارتخانه، از جمله توسعه عدالت آموزشی، مدرسه‌سازی، بازنگری برنامه‌های درسی و مدیریت فرایندهای امتحانات، اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از اقدامات کارشناسی و تصمیم‌های مهم آموزش‌وپرورش، آن‌گونه که باید، برای جامعه تبیین نشده است.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای برگزاری امتحانات در شرایط دشوار و مدیریت مسائل مرتبط با دانش‌آموزان در برخی استان‌ها، افزود: بسیاری از تصمیم‌ها و اقدامات کارشناسی، آثار مستقیمی بر روند تحصیل دانش‌آموزان، برنامه‌ریزی آموزشی و آینده تحصیلی آنان دارد؛ با این حال، اگر این اقدامات به‌درستی اطلاع‌رسانی نشوند، ابعاد و نتایج آن‌ها برای افکار عمومی روشن نخواهد شد.

رمضانی ادامه داد: تغییرات برنامه‌های درسی، اقدامات حوزه کیفیت‌بخشی، فعالیت‌های شورای عالی آموزش‌وپرورش و برنامه‌های مرتبط با عدالت آموزشی، همگی ظرفیت‌های مهمی برای اطلاع‌رسانی و تبیین دارند. روابط عمومی‌ها باید از ابتدای شکل‌گیری برنامه‌ها در کنار بخش‌های تخصصی حضور داشته باشند تا ابعاد، اهداف و نتایج این اقدامات به‌موقع و دقیق برای مخاطبان تشریح شود.

وی با تأکید بر اینکه آموزش‌وپرورش به دلیل گستردگی مخاطبان و ارتباط مستقیم با زندگی خانواده‌ها از ظرفیت رسانه‌ای قابل‌توجهی برخوردار است، خاطرنشان کرد: این ظرفیت زمانی به نتیجه می‌رسد که اطلاع‌رسانی به بخشی از فرایند اجرای برنامه‌ها تبدیل شود، نه اقدامی که پس از پایان کار و به‌صورت مقطعی انجام می‌گیرد.

رمضانی با تأکید بر ضرورت تقویت مهارت‌های رسانه‌ای مدیران و کارشناسان، گفت: انتظار می‌رود رؤسای ادارات اطلاع‌رسانی و روابط عمومی استان‌ها با نگاهی فعال‌تر به رسانه‌های نوین وارد شوند، مدیران را در فرایند اطلاع‌رسانی مشارکت دهند و از نیروهای جوان و آشنا با ابزارهای ارتباطی روز بهره بگیرند.

وی با اشاره به اهمیت حمایت مدیران از فعالیت‌های روابط عمومی، افزود: موفقیت روابط عمومی صرفاً به تجهیزات، امکانات یا منابع مالی وابسته نیست؛ بلکه میزان اعتماد مدیران، دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و امکان ارتباط مستقیم با مسئولان نیز در اثربخشی این حوزه نقش اساسی دارد.

وی تصریح کرد: زمانی می‌توان از عملکرد موفق روابط عمومی سخن گفت که مدیران به ظرفیت تخصصی این حوزه اعتماد کنند، در تصمیم‌های ارتباطی از مشورت کارشناسان بهره بگیرند و اطلاع‌رسانی را بخشی از مسئولیت مدیریتی خود بدانند.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش با دعوت از رؤسای ادارات اطلاع‌رسانی و روابط عمومی استان‌ها برای همکاری بیشتر و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود، گفت: باید از همین امروز با جدیت بیشتری برای ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی، افزایش سرعت و دقت انتشار اخبار، گسترش حضور حرفه‌ای در رسانه‌های نوین و تقویت ارتباط با مخاطبان اقدام کنیم.

وی تأکید کرد: هرجا برای پیشبرد این مأموریت به همکاری مدیران استانی و بخش‌های مختلف وزارتخانه نیاز باشد، موضوع باید پیگیری شود؛ زیرا ارتقای نظام اطلاع‌رسانی، مسئولیتی مشترک و بخشی از مأموریت کلان آموزش‌وپرورش است.