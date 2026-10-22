به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، امروز پنجشنبه ۳۰ مهرماه، رقابت‌های دسته به‌اضافه ۱۰۷ کیلوگرم پاراوزنه‌برداری مردان در مرکز تجارت و صنعت شهر ناگویا برگزار شد و هر دو نماینده ایران بر سکوهای اول و دوم ایستادند.



احمد امین‌زاده، مدافع عنوان قهرمانی این دسته، در نخستین حرکت وزنه ۲۵۰ کیلوگرمی را با موفقیت پرس کرد و در حرکت دوم نیز وزنه ۲۶۰ کیلوگرمی را بالای سر برد. او در حرکت سوم برای ثبت وزنه ۲۷۰ کیلوگرمی تلاش کرد، اما موفق نشد و با همان رکورد ۲۶۰ کیلوگرم مدال طلا را به دست آورد.



مهدی صیادی، دیگر نماینده ایران، نیز در نخستین حرکت وزنه ۲۳۵ کیلوگرمی را با موفقیت پرس کرد و در حرکت دوم رکورد خود را به ۲۴۰ کیلوگرم رساند. او در حرکت سوم برای ثبت وزنه ۲۴۵ کیلوگرمی تلاش کرد، اما این حرکت ناموفق بود تا با رکورد ۲۴۰ کیلوگرم صاحب مدال نقره شود.



در این دسته، خلیموف از ازبکستان با رکورد ۲۲۳ کیلوگرم به مدال برنز رسید و نماینده کره جنوبی با ۲۲۲ کیلوگرم در جایگاه چهارم ایستاد.



امین‌زاده و صیادی پیش از این نیز در بازی‌های پاراآسیایی هانگژو به ترتیب مدال‌های طلا و نقره دسته فوق‌سنگین را کسب کرده بودند و این بار در ناگویا همان نتیجه را تکرار کردند.