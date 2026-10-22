به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هشدار داد که هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد.

سرلشکر محسن رضایی در گفتگو با رسانه «دراپ سایت» افزود: همه باید بدانند که اقدام علیه ایران هزینه دارد. اگر دیپلماسی بتواند این درک را ایجاد کند، ما دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم؛ اما اگر جنگ ادامه یابد، ایران ابزارهای لازم برای تداوم پاسخ‌دهی را در اختیار دارد.

وی تأکید کرد: ما در مراحل پیشین، تمام توانمندی‌های خود را به کار نگرفتیم. متناسب با شدت جنگ، قابلیت‌های بیشتری را وارد عملیات کردیم و برای مرحله بعدی نیز آمادگی داریم.

رضایی خاطرنشان کرد: تداوم وضعیت کنونی پیامدهای راهبردی به همراه خواهد داشت؛ از جمله اینکه بازارهای انرژی تا ۳ سال آینده به آرامش نخواهند رسید. ادامه این جنگ پویایی روابط را به نفع ایران تغییر داده است، چرا که کشورهای حاشیه خلیج فارس به سرعت در حال بازتعریف روابط خود با ایران هستند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین گفت: کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به این باور رسیده‌اند که ارتش آمریکا حتی قادر به دفاع از پایگاه‌های خود نیست؛ آن هم در حالی که همین کشورها انتظار داشتند آمریکا از آنها دفاع کند.