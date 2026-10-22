به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح امروز پنج شنبه در ششمین جلسه شورای آموزش‌وپرورش استان لرستان با اشاره به جایگاه راهبردی نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد: اگر به دنبال جامعه‌ای بالنده و توسعه‌یافته هستیم، باید شرایطی فراهم کنیم تا دانش‌آموزان با تمرکز بر یادگیری، آموزش و رشد علمی و شخصیتی، مسیر پیشرفت خود را طی کنند.

وی با بیان اینکه تحقق این هدف به مجموعه‌ای از اقدامات و الزامات مدیریتی نیاز دارد، افزود: نظام آموزش‌وپرورش برای انجام صحیح رسالت خود باید از مداخلات و مزاحمت‌هایی که مانع فعالیت حرفه‌ای مدیران و معلمان می‌شود، مصون بماند و مسئولیت‌های مدیریتی آن نیز بر اساس شایستگی و توانمندی افراد واگذار شود.

ضرورت پرهیز از نگاه‌های سیاسی در انتصابات

استاندار لرستان با تأکید بر لزوم توجه به معیارهای علمی، آموزشی و فرهنگی در انتخاب مدیران آموزش‌وپرورش تصریح کرد: آموزش‌وپرورش نباید به جولانگاه گروه‌ها، جریان‌ها، نمایندگان و افراد سیاسی تبدیل شود، بلکه باید با حفظ استقلال حرفه‌ای، وظایف و مسئولیت‌های خود را دنبال کند.

شاهرخی با اشاره به اهمیت انتخاب مدیران توانمند در سطوح مختلف این مجموعه ادامه داد: مدیران مدارس به‌عنوان خط مقدم نظام تعلیم و تربیت باید بر مبنای شایستگی انتخاب شوند و اصل شایسته‌سالاری از سطح اداره‌کل تا مناطق، نواحی و مدارس مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: کارکنان و مدیران توانمند باید بر اساس تخصص، تجربه و شایستگی خود فرصت نقش‌آفرینی داشته باشند تا بتوانند در مسیر ارتقای کیفیت آموزش‌وپرورش و تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت اثرگذار باشند.

تثبیت دستاوردها با تمرکز بر کیفیت آموزش

نماینده عالی دولت در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از اقدامات مجموعه آموزش‌وپرورش استان طی دو سال گذشته گفت: با توجه به رویکردها و جهت‌گیری‌های این مجموعه، گام‌های خوبی برداشته شده است؛ با این حال، برای تثبیت دستاوردهای به‌دست‌آمده و حرکت به سمت ارتقای بیشتر کیفیت آموزش‌وپرورش، لازم است اقدامات مهم دیگری نیز با جدیت دنبال شود.

وی تأکید کرد: فعالیت‌های آموزشی باید در خدمت ارتقای کیفیت یادگیری و تربیت دانش‌آموزان قرار گیرد و برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای باشد که اهداف اصلی تعلیم و تربیت در اولویت قرار داشته باشند.

خانواده‌ها؛ ظرفیتی مهم در تحقق اهداف تعلیم و تربیت

شاهرخی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت خانواده‌ها در مسیر بهبود عملکرد نظام آموزشی اظهار کرد: تحقق اهداف تعلیم و تربیت نیازمند همراهی و مشارکت خانواده‌ها در کنار مجموعه آموزش‌وپرورش است و باید از این ظرفیت برای کمک به رشد علمی، تربیتی و شخصیتی دانش‌آموزان استفاده شود.

استاندار لرستان همچنین با اشاره به ضرورت صیانت از اهداف اصلی آموزش‌وپرورش افزود: هر جا منافع شخصی یا تجاری با رسالت تعلیم و تربیت در تعارض قرار گیرد، باید با حساسیت و دقت برخورد شود تا کیفیت یادگیری و تربیت دانش‌آموزان تحت‌تأثیر این منافع قرار نگیرد.

وی در پایان بر ضرورت تمرکز مجموعه آموزش‌وپرورش بر انجام وظایف حرفه‌ای، تقویت شایسته‌سالاری در انتصابات و فراهم‌کردن زمینه رشد و یادگیری دانش‌آموزان تأکید کرد.