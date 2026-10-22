شکرالهی: نیروهای مسلح «سپر نامرئی در صلح و شمشیر بیدار در جنگ» هستند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شکرالهی، صبح پنجشنبه در آیین افتتاحیه فرماندهی انتظامی جنوب کرمان در شهرستان جیرفت که با حضور جانشین فراجا برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تقدیر از دست‌اندرکاران راه‌اندازی و استقلال این نهاد انتظامی، به نقش خطیر نیروهای نظامی و انتظامی در صیانت از کشور اشاره کرد و اظهار داشت: التزام عملی به اسلام ناب محمدی (ص)، ولایت‌مداری و ولایت‌پذیری، ویژگی بارز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به ایستادگی جانانه نیروهای نظامی و انتظامی در حوادث و جنگ‌های اخیر افزود: اگر کشوری دیگر با چنین حملات سنگینی مواجه می‌شد، از نظر سیاسی از هم می‌پاشید و فرماندهان آن متواری می‌شدند؛ اما نیروهای غیور ما ایستادند، به درجه شهادت نائل آمدند و در دفاع از میهن و نظام اسلامی کوچک‌ترین احساس خستگی و تردیدی به خود راه ندادند.

شکرالهی، نیروهای نظامی و انتظامی را «سپر نامرئی در صلح و شمشیر بیدار در جنگ» توصیف کرد و افزود: دشمن با تمام قوا وارد میدان شد، اما نیروهای مسلح ما در خط مقدم امنیت و آرامش مردم، اقتدار و شجاعت خود را به نمایش گذاشتند.

نماینده جنوب کرمان در ادامه با تبریک انتصاب سردار امین‌یا به‌عنوان فرمانده انتظامی جنوب کرمان، وی را از فرماندهان بسیار خوب، شجاع و میدانی خواند و از تلاش‌های رئیس کمیسیون امنیت ملی و تمامی مسئولان و بزرگان استانی در راستای استقلال فرماندهی انتظامی جنوب کرمان قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهمیت انسجام منطقه‌ای خاطرنشان کرد: وحدت، برادری و همدلی در میان مردم عزیز این خطه وجود دارد و اگر خدایی نکرده این انسجام دچار خدشه شود، مشکلاتی به همراه خواهد داشت؛ خوشبختانه این اتحاد ریشه‌دار در منطقه حکم فرماست.

شکرالهی با تجلیل از نقش‌آفرینی بزرگان، ریش‌سفیدان و سران طوایف جنوب استان کرمان در تأمین صلح، امنیت و سازش، تأکید کرد: نباید نقش ارزشمند سران طوایف را نادیده گرفت؛ چرا که این برادران همواره در کنار نهادهای امنیتی و انتظامی، بازوان توانمندی برای ایجاد آرامش و پایداری امنیت در جنوب استان بوده‌اند.