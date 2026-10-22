گروه شهدای مدافع سلامت ایران پای کار احداث مدرسه در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر از البرز امیر حسین تصمیمی مسئول گروه جهادی شهدای مدافع سلامت ایران با بیان اینکه این مدرسه در دهستان مورکی بخش بنت شهرستان نیک شهر استان البرز در حال احداث است ، اظهار داشت : در تلاش هستیم طی مدت یک سال عملیات عمرانی احداث این مدرسه را با اهتمام جهادگران بسیجی و خیران به پایان برسانیم .

وی با اشاره به اینکه از جنگ ۱۲ روزه تا امروز خدمات بهداشتی درمانی گسترده ای توسط گروه جهادی شهدای مدافع سلامت ایران به بیماران کم برخوردار ارائه شده است ، افزود : طی ۱۶ ماه گذشته پزشکان و پرستاران جهادگر گروه جهادی شهدای مدافع سلامت ایران موفق به ویزیت و درمان بیش از ۸۰۰۰ نفر در استان های تهران ، البرز ، قزوین و آذربایجان شرقی شده اند .



تصمیمی همچنین از آزادی ۵ زندانی غیر عمد مالی ، توزیع ۱۱۲۰ بسته کمک معیشتی و تهیه کمک جهیزیه جهت ۴ زوج کم برخوردار خبر داد و خاطرنشان کرد :جهادگران گروه جهادی شهدای مدافع سلامت ایران در روزهای جنگ تحمیلی سوم در حد توان همیار مردم و به ویژه اقشار کم برخوردار خواهند بود .