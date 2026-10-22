به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، با هدف بررسی مسائل و ظرفیت‌های مناطق روستایی و پیگیری روند توسعه این مناطق، وارد شهرستان اسفراین شد.

ورود معاون رئیس‌جمهور به شهرستان اسفراین در چارچوب برنامه‌های سفر استانی وی به خراسان شمالی انجام شده است.

برنامه های این سفرشامل استقبال از میهمانان و مسئولان، حضور و عطرافشانی مزار شهدای گرانقدر در جوار امامزاده، بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و کارگاه‌های صنایع نساجی و همچنین نشست صمیمی با دهیاران روستاهای شهرستان‌های اسفراین و بام و صفی‌آباد است.