  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم وارد اسفراین شد

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم وارد اسفراین شد

اسفراین- معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، با هدف پیگیری مسائل و بررسی ظرفیت‌های توسعه‌ای مناطق روستایی، وارد شهرستان اسفراین در خراسان شمالی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، با هدف بررسی مسائل و ظرفیت‌های مناطق روستایی و پیگیری روند توسعه این مناطق، وارد شهرستان اسفراین شد.
ورود معاون رئیس‌جمهور به شهرستان اسفراین در چارچوب برنامه‌های سفر استانی وی به خراسان شمالی انجام شده است.

برنامه های این سفرشامل استقبال از میهمانان و مسئولان، حضور و عطرافشانی مزار شهدای گرانقدر در جوار امامزاده، بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و کارگاه‌های صنایع نساجی و همچنین نشست صمیمی با دهیاران روستاهای شهرستان‌های اسفراین و بام و صفی‌آباد است.

کد مطلب 6986254

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها