  1. استانها
  2. سمنان
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

مطالبه برای خروج کتابخانه مرکزی شاهرود از بلاتکلیفی؛ وعده‌ها عملی شود

مطالبه برای خروج کتابخانه مرکزی شاهرود از بلاتکلیفی؛ وعده‌ها عملی شود

شاهرود- نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف کتابخانه مرکزی شاهرود، خواستار پیگیری جانمایی زمین و فراهم شدن مقدمات اجرایی این طرح فرهنگی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در دفتر خود، بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه کتابخانه مرکزی شاهرود تأکید کرد و خواستار پیگیری جانمایی زمین و فراهم شدن مقدمات آغاز عملیات اجرایی این طرح فرهنگی شد.

وی با اشاره به اینکه کتابخانه مرکزی شاهرود از مصوبات دولت نهم است، اظهار کرد: تسریع در تعیین تکلیف این پروژه و فراهم کردن زمینه اجرای آن باید با جدیت دنبال شود.

عضو مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از طریق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواستار توجه ویژه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان به این طرح شد و افزود: پیگیری موضوع تعیین تکلیف و جانمایی زمین کتابخانه مرکزی شاهرود از طریق اداره‌کل راه و شهرسازی ضروری است.

عجم همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان شاهرود، بر ضرورت حمایت از هنرمندان، آثار هنری و انجمن‌های فرهنگی و هنری تأکید کرد.

وی خواستار فراهم شدن زمینه فعالیت گسترده‌تر انجمن‌های فرهنگی و هنری و حمایت از ظرفیت‌های بومی شاهرود شد و تصریح کرد: توجه به این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری در این شهرستان باشد.

کد مطلب 6986259

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها