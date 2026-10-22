به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در دفتر خود، بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه کتابخانه مرکزی شاهرود تأکید کرد و خواستار پیگیری جانمایی زمین و فراهم شدن مقدمات آغاز عملیات اجرایی این طرح فرهنگی شد.

وی با اشاره به اینکه کتابخانه مرکزی شاهرود از مصوبات دولت نهم است، اظهار کرد: تسریع در تعیین تکلیف این پروژه و فراهم کردن زمینه اجرای آن باید با جدیت دنبال شود.

عضو مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از طریق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواستار توجه ویژه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان به این طرح شد و افزود: پیگیری موضوع تعیین تکلیف و جانمایی زمین کتابخانه مرکزی شاهرود از طریق اداره‌کل راه و شهرسازی ضروری است.

عجم همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان شاهرود، بر ضرورت حمایت از هنرمندان، آثار هنری و انجمن‌های فرهنگی و هنری تأکید کرد.

وی خواستار فراهم شدن زمینه فعالیت گسترده‌تر انجمن‌های فرهنگی و هنری و حمایت از ظرفیت‌های بومی شاهرود شد و تصریح کرد: توجه به این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری در این شهرستان باشد.