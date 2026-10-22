هادی کاووسیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دختران هلال احمر اسفراین به‌عنوان نمایندگان استان خراسان شمالی در رقابت‌های رفاقت مهر کرمان حضور یافتند و در چند آیتم تخصصی و عمومی به عناوین برتر دست یافتند.

وی افزود: این تیم در بخش جانبی ورزشی مقام اول، در آیتم‌های حمل مصدوم گروهی و زبان انگلیسی مقام دوم و در آیتم پانسمان مقام سوم را کسب کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر اسفراین ضمن تبریک این موفقیت به دختران تلاشگر، مربیان و خانواده‌های آنان، این افتخارآفرینی را نشان‌دهنده آمادگی، روحیه کار تیمی و توانمندی دختران هلال احمر اسفراین در عرصه‌های امدادی، ورزشی و آموزشی دانست و برای آنان در مسیر پیشرفت و خدمت‌رسانی بیشتر آرزوی موفقیت کرد.