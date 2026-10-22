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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

نتانیاهو: ادعا درباره جلوگیری ترامپ از حمله من به ایران صحت ندارد

نتانیاهو: ادعا درباره جلوگیری ترامپ از حمله من به ایران صحت ندارد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که گزارش‌ها درباره جلوگیری ترامپ از حمله او به ایران طی چند روز گذشته «جانبدارانه و نادرست» است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد که گزارش ها درباره اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیرا مانع از حمله او به ایران شده را «جانبدارانه و نادرست» بوده است.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در مصاحبه با کانال ۷ تلویزیون رژیم صهیونیستی با تکرار ادعاهای بی‌اساس خود علیه ایران مدعی شد: تا زمانی که نظام کنونی ایران روی کار است، فقط حمله به تأسیسات هسته ای ایران اقدمای کافی نیست. 

نخست‌وزیر کودک‌کش رژیم اشغالگر که در تحقق تمام اهداف خود از تجاوز به ایران و جنگ افروزی در منطقه شکست خورده است، ادعا کرد: ۹۰ درصد مأموریت در ایران به انجام رسیده است. من قبلا به ارتش و موساد دستور دادم که راه حل، سرنگونی نظام ایران است.

این گزافه‌گویی های نتانیاهو در حالی است که شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی پیش‌تر مدعی شده بود  که اسرائیل حدود یک هفته و نیم قبل برای حمله به ایران برنامه‌ریزی کرده بود، اما ترامپ مانع اجرای این حملات از سوی نتانیاهو شد.

روزنامه فایننشال تایمز نیز گزارش داده بود رژیم صهیونیستی برای انجام حمله‌ای علیه ایران در آخر هفته منتهی به ۱۰ اکتبر برنامه‌ریزی کرده بود، اما این عملیات به دستور ترامپ متوقف شد. بر اساس این گزارش، فهرست اهداف مورد نظر تل آویو شامل زیرساخت‌های غیرنظامی نیز بوده است.

کد مطلب 6986262

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