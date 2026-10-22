ضرورت شناسایی مخاطرات غذایی؛ از داروهای دامپزشکی تا سموم کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، با تشریح اهمیت نظام مدیریت ایمنی مواد غذایی اظهار کرد: این نظام رویکردی نظام‌مند برای پیشگیری و کنترل مخاطرات تهدیدکننده سلامت مصرف‌کنندگان است و هدف آن اطمینان از این موضوع است که مواد غذایی در شرایط مصرف مورد انتظار، خطری غیرقابل‌قبول برای سلامت انسان ایجاد نکنند.

وی افزود: استقرار نظام مدیریت ایمنی مواد غذایی به شناسایی مخاطرات، ارزیابی احتمال وقوع و شدت پیامدهای آن‌ها و اجرای اقدامات کنترلی متناسب نیاز دارد. در این چارچوب، ارزیابی ریسک، مدیریت ریسک و اطلاع‌رسانی درباره ریسک سه مؤلفه اصلی هستند که هماهنگی میان آن‌ها مبنای تصمیم‌گیری علمی و نظام‌مند در حوزه ایمنی غذا به شمار می‌رود.

مدیر کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو توضیح داد: ارزیابی ریسک بر تحلیل علمی مخاطرات و پیامدهای احتمالی آن‌ها متمرکز است؛ مدیریت ریسک به انتخاب و اجرای اقدامات کنترلی مربوط می‌شود و اطلاع‌رسانی درباره ریسک نیز با هدف انتقال مؤثر اطلاعات میان کارشناسان، نهادهای مسئول، تولیدکنندگان و سایر ذی‌نفعان انجام می‌گیرد.

بهفر با تشریح گروه‌های مختلف مخاطرات غذایی گفت: آلاینده‌های شیمیایی ناشی از فرایند تولید، مواد در تماس با غذا و آلودگی‌های محیطی، در کنار مخاطرات زیستی از جمله باکتری‌ها، ویروس‌ها، انگل‌ها و پریون‌ها، از عواملی هستند که باید در برنامه‌های پایش مورد توجه قرار گیرند.

وی ادامه داد: باقی‌مانده داروهای دامپزشکی، باقی‌مانده سموم کشاورزی و مواد حساسیت‌زا یا آلرژن‌ها نیز به دلیل پیامدهای احتمالی برای سلامت مصرف‌کنندگان، نیازمند شناسایی و کنترل هدفمند هستند. برنامه‌های پایش باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که امکان شناسایی و اندازه‌گیری این مخاطرات را متناسب با ویژگی‌های هر فرآورده فراهم کنند.

مدیر کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی مخاطرات، اظهار کرد: این اولویت‌بندی باید بر اساس ماهیت آلاینده، میزان مواجهه احتمالی، شدت پیامدهای بهداشتی و امکان شناسایی و اندازه‌گیری آن‌ها انجام شود. توسعه روش‌های تحلیلی دقیق و تقویت توانمندی آزمایشگاه‌ها می‌تواند به استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های نظارتی و شناسایی سریع‌تر فرآورده‌های نامنطبق کمک کند.