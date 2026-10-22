پرونده انتخاب شهردار جدید ایلام به وزارت کشور ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان اکبری ظهر پنجشنبه در پی انتشار پرسش‌هایی درباره بلاتکلیفی وضعیت شهرداری ایلام و تأخیر در آغاز فعالیت خسرو عیسائیان، شهردار منتخب شورای شهر، آخرین وضعیت پرونده وی را تشریح کرد.

اکبری در این گفت‌وگو اظهار داشت: روند اداری انتخاب شهردار ایلام در سطح شهرستان و استان طی شده و مصوبه شورای اسلامی شهر ایلام پس از تأیید فرمانداری، به اداره‌کل امور شهری استانداری ارجاع شده است.

وی افزود: پس از بررسی و احراز شرایط لازم برای تصدی سمت شهرداری، پرونده خسرو عیسائیان به وزارت کشور ارسال شده است.

فرماندار ایلام با اشاره به اینکه صدور حکم شهرداران مراکز استان‌ها بر عهده وزارت کشور است، گفت: در حال حاضر پرونده شهردار منتخب ایلام در مرحله دریافت پاسخ استعلامات مربوطه قرار دارد.

اکبری درباره زمان صدور حکم نیز توضیح داد: وزارت کشور برای بررسی استعلامات، از جمله استعلامات چهارگانه، ۴۵ روز کاری فرصت دارد.

به گفته فرماندار ایلام، در صورت وجود ابهام یا تعارض در پاسخ استعلامات، امکان بررسی موضوع از طریق مرجع حل اختلاف وجود دارد.

وی همچنین عنوان کرد: چنانچه پاسخ استعلامات در مهلت تعیین‌شده دریافت نشود، مرجع صدور حکم می‌تواند نسبت به صدور حکم اقدام کند؛ هرچند به نظر می‌رسد وزارت کشور ترجیح دهد پیش از تصمیم‌گیری نهایی، پاسخ استعلامات را دریافت کند.

بر این اساس، طبق توضیحات فرماندار ایلام، پرونده شهردار منتخب از مراحل بررسی استانی عبور کرده و اکنون تصمیم نهایی درباره صدور حکم عیسائیان در وزارت کشور در انتظار تکمیل استعلامات است.