مدارس معارف اسلامی خاستگاه تربیت نیروهای تراز تمدن نوین اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی بهشتی صبح پنجشنبه در اختتامیه بیست‌وسومین اجلاس مدیران مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا در مشهد اظهار کرد: خدای متعال آینده بشر را وعده داده و آن تحقق تمدن نوین اسلامی است. مهم‌ترین عنصر چنین تمدنی، تربیت انسان‌های تراز در یک دستگاه تربیتی منسجم و ورزیده است و به نظر می‌رسد ما به آن آینده و وعده صادق الهی بسیار نزدیک هستیم و انقلاب اسلامی زمینه‌ساز این تمدن خواهد بود.

دبیر ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و وزارت آموزش و پرورش مدارس علوم و معارف اسلامی را یکی از کارخانه‌ها و خاستگاه‌های اصلی تربیت چنین نیروهایی دانست و افزود: این مدارس از بطن حوزه‌های علمیه و با عقبه‌ای محتوایی از اوایل انقلاب و پیش از آن شکل گرفته‌اند؛ لذا اگر بخواهیم خلأهای موجود در این عرصه را برطرف کنیم، نیازمند تحولی جدی در دو ساحت هستیم.

وی در تشریح این راهکارها بیان کرد: نخستین ضرورت این است که حوزه‌های علمیه مدارس معارف را بیش از گذشته در کنار خود ببینند و به‌عنوان حامی اصلی، هم از بعد شکلی و هم از نظر محتوایی از آن‌ها پشتیبانی کنند تا پیوند این مدارس با حوزه‌ها تقویت شود.

بهشتی در ادامه با اشاره به اهمیت رفع دغدغه آینده تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان گفت: نکته دوم، لزوم ایجاد جذابیت برای رشته‌های معارفی است؛ به‌عنوان نمونه دانشگاه فرهنگیان می‌تواند یکی از اهداف مشخص فارغ‌التحصیلان این مدارس باشد. طبق ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم، این امکان وجود دارد که حوزه‌های علمیه نیروهایی را برای دانشگاه فرهنگیان معرفی کنند و از این مسیر، خلأ قانونی و ساختاری در جذب نیروهای متعهد و توانمند برطرف شود.

دبیر ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم با همراهی حوزه‌های علمیه، یک پیوست تحصیلی و شغلی شفاف و جذاب برای دانش‌آموزان و اولیای آنان تعریف کنیم، علاوه بر تأمین نیروهای تراز برای حوزه‌ها و رشته‌های معارفی یا دبیری، این مدارس به مقصدی مطمئن و اثرگذار برای نظام تعلیم و تربیت تبدیل خواهند شد.

وی تصریح کرد: دوره متوسطه دوم فرصت بسیار مغتنمی است تا دانش‌آموزان مقدماتی از معارف و علوم تربیتی را فرا بگیرند و با انگیزه‌ای مضاعف وارد مسیر خدمت به جامعه اسلامی شوند.