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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

جمالی‌نژاد: تب برفکی تهدید جدی برای استان صفهان است

جمالی‌نژاد: تب برفکی تهدید جدی برای استان صفهان است

اصفهان- استاندار اصفهان پیشگیری، آگاهی‌بخشی را راهبرد اصلی مقابله با بیماری‌های دامی دانست و گفت: تب برفکی تهدید جدی در استان اصفهان است که باید اقدامات پیشگیرانه در دستورکار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژادد پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با وحید صالحی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، با تأکید بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه، آگاهی‌بخشی و شفاف‌سازی درباره بیماری‌های دامی، بر اهمیت آمادگی دستگاه‌های مسئول برای مقابله با تهدیدهای بهداشتی و اقتصادی ناشی از شیوع بیماری‌ها تأکید کرد.

استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت پیشگیری و مدیریت به‌موقع بیماری‌های دامی اظهار کرد: آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی شفاف و پیش‌بینی مخاطرات باید در اولویت برنامه‌های مقابله با بیماری‌ها قرار گیرد و نباید اقدامات را به زمان بروز بحران موکول کرد.

جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت توجه جدی به بیماری تب برفکی و پیامدهای احتمالی آن، با توجه به قدرت سرایت بالای این بیماری و شرایط خاص واحدهای دامداری متراکم، بر اهمیت کنترل رفت‌وآمدها، رعایت ضوابط بهداشتی و مدیریت تردد خودروهای حمل شیر و سایر وسایل مرتبط با صنعت دامپروری به‌صورت ویژه تاکید کرد.

استاندار اصفهان همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان، تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و توسعه امکانات تشخیصی اظهار کرد: فراهم‌کردن تجهیزات موردنیاز و تقویت توان آزمایشگاهی، نقش مهمی در تشخیص سریع بیماری‌ها و افزایش آمادگی دستگاه‌های مسئول برای مقابله با تهدیدهای احتمالی ایفا می‌کند. وی با اشاره به پیگیری طرح‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی در استان، بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه دامپزشکی برای تسریع در روند اجرای برنامه‌ها و تأمین امکانات موردنیاز تأکید کرد.

جمالی‌نژاد در پایان، ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه دامپزشکی و متخصصان این حوزه، بر تداوم همکاری‌ها برای صیانت از سرمایه‌های دامی، کاهش خسارت‌های احتمالی و حفظ امنیت تولید در بخش دامپروری استان اصفهان تأکید کرد.

کد مطلب 6986274

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