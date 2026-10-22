به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژادد پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با وحید صالحی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، با تأکید بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه، آگاهی‌بخشی و شفاف‌سازی درباره بیماری‌های دامی، بر اهمیت آمادگی دستگاه‌های مسئول برای مقابله با تهدیدهای بهداشتی و اقتصادی ناشی از شیوع بیماری‌ها تأکید کرد.

استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت پیشگیری و مدیریت به‌موقع بیماری‌های دامی اظهار کرد: آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی شفاف و پیش‌بینی مخاطرات باید در اولویت برنامه‌های مقابله با بیماری‌ها قرار گیرد و نباید اقدامات را به زمان بروز بحران موکول کرد.

جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت توجه جدی به بیماری تب برفکی و پیامدهای احتمالی آن، با توجه به قدرت سرایت بالای این بیماری و شرایط خاص واحدهای دامداری متراکم، بر اهمیت کنترل رفت‌وآمدها، رعایت ضوابط بهداشتی و مدیریت تردد خودروهای حمل شیر و سایر وسایل مرتبط با صنعت دامپروری به‌صورت ویژه تاکید کرد.

استاندار اصفهان همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان، تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و توسعه امکانات تشخیصی اظهار کرد: فراهم‌کردن تجهیزات موردنیاز و تقویت توان آزمایشگاهی، نقش مهمی در تشخیص سریع بیماری‌ها و افزایش آمادگی دستگاه‌های مسئول برای مقابله با تهدیدهای احتمالی ایفا می‌کند. وی با اشاره به پیگیری طرح‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی در استان، بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه دامپزشکی برای تسریع در روند اجرای برنامه‌ها و تأمین امکانات موردنیاز تأکید کرد.

جمالی‌نژاد در پایان، ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه دامپزشکی و متخصصان این حوزه، بر تداوم همکاری‌ها برای صیانت از سرمایه‌های دامی، کاهش خسارت‌های احتمالی و حفظ امنیت تولید در بخش دامپروری استان اصفهان تأکید کرد.