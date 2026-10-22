به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان بوشهر صبح پنجشنبه در آیین افتتاح این سالن،ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده برای راه‌اندازی این مجموعه، از آمادگی هیئت برای راه‌اندازی سالن تیراندازی با کمان در صورت حمایت مسئولان خبر داد.

غلامحسین ایزدی با تأکید بر اهمیت ورزش در ارتقای کیفیت زندگی جامعه توان‌یابان، توسعه زیرساخت‌های رشته‌های مختلف ورزشی ویژه جانبازان و افراد دارای معلولیت را ضروری دانست و خواستار حمایت همه‌جانبه مسئولان شد.



در ادامه این مراسم، بهرام‌زاده، معاون ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان استان بوشهر، از اقدامات هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان برای راه‌اندازی این مجموعه تقدیر کرد.