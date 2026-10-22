  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

سالن پارادارت جانبازان و توان‌یابان بوشهر افتتاح شد

سالن پارادارت جانبازان و توان‌یابان بوشهر افتتاح شد

بوشهر- سالن پارادارت هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان بوشهر هم‌زمان با هفته پارالمپیک و با حضور مسئولان ورزش و جوانان و آموزش‌وپرورش استثنایی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان بوشهر صبح پنجشنبه در آیین افتتاح این سالن،ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده برای راه‌اندازی این مجموعه، از آمادگی هیئت برای راه‌اندازی سالن تیراندازی با کمان در صورت حمایت مسئولان خبر داد.

غلامحسین ایزدی با تأکید بر اهمیت ورزش در ارتقای کیفیت زندگی جامعه توان‌یابان، توسعه زیرساخت‌های رشته‌های مختلف ورزشی ویژه جانبازان و افراد دارای معلولیت را ضروری دانست و خواستار حمایت همه‌جانبه مسئولان شد.

در ادامه این مراسم، بهرام‌زاده، معاون ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان استان بوشهر، از اقدامات هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان برای راه‌اندازی این مجموعه تقدیر کرد.

کد مطلب 6986279

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها