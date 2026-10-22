کلانتری: مقاومت، راهبرد ایران در برابر جنگ چندلایه دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری صبح پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین این حرم مطهر با اشاره به تداوم جنگ رمضان و ابعاد مختلف تقابل با جمهوری اسلامی ایران گفت: جنگ جاری، جنگی ترکیبی و چندلایه است که به‌تدریج ابعاد عمیق‌تری از اهداف دشمن در آن آشکار می‌شود.

وی با بیان اینکه تقابل دشمن صرفاً به موضوعات سیاسی و نظامی محدود نیست، افزود: طرح موضوع جنگ تمدن‌ها از سوی برخی مقام‌های آمریکایی نشان می‌دهد که دامنه این تقابل فراتر از اختلافات سیاسی رفته است؛ با این حال، چنین اظهاراتی را می‌توان نشانه‌ای از نگرانی دشمن نسبت به قدرت و پیشینه تمدنی ایران دانست.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با اشاره به وجود دو رویکرد در داخل کشور نسبت به جنگ جاری گفت: یک دیدگاه بر رسیدن به تفاهم با آمریکا به هر قیمتی تأکید دارد، اما بررسی پیامدهای این رویکرد نشان می‌دهد که چنین نگاهی می‌تواند به پذیرش خواسته‌های یک‌جانبه دشمن و چشم‌پوشی از منافع ملی منجر شود.

کلانتری ادامه داد: طرفداران این دیدگاه گاهی با اشاره به خسارت‌های احتمالی جنگ و آسیب به زیرساخت‌ها، تسلیم را راه جلوگیری از نابودی دستاوردهای کشور معرفی می‌کنند؛ در حالی که باید پرسید پذیرش خواسته‌های دشمن چه تضمینی برای حفظ همین دستاوردها ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به تجربه برخی کشورهای منطقه از جمله لیبی بیان کرد: تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که عقب‌نشینی در برابر قدرت‌های سلطه‌گر لزوماً به امنیت و ثبات منتهی نمی‌شود و ممکن است زمینه‌ساز مداخله‌های بیشتر و تضعیف استقلال کشورها شود.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با استناد به آیه ۱۲۰ سوره بقره، بر ضرورت توجه به اهداف و خواسته‌های قدرت‌های متخاصم تأکید کرد و گفت: از منظر آموزه‌های قرآن، نباید تصور کرد که با چشم‌پوشی از اصول و ارزش‌ها می‌توان رضایت جریان‌های سلطه‌گر را به دست آورد.

کلانتری همچنین با اشاره به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در پایان جنگ تحمیلی تصریح کرد: باید میان پذیرش یک قطعنامه بین‌المللی که بخشی از خواسته‌های ایران را تأمین می‌کرد و تسلیم در برابر خواسته‌های یک‌جانبه دشمن تفاوت قائل شد؛ این دو موضوع از نظر ماهیت و پیامدها یکسان نیستند.

وی با یادآوری سخنی از شهید سیدحسن مدرس مبنی بر اینکه نباید انسان با دست خود زمینه ذلتش را فراهم کند، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی برای پایان دادن به سلطه بیگانگان بر کشور شکل گرفت و بازگشت به شرایط پیش از انقلاب، به معنای نادیده گرفتن هزینه‌ها، ایثارگری‌ها و دستاوردهای این مسیر خواهد بود.

افزایش قدرت ملی و مقابله با منافع اقتصادی دشمن

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با تأکید بر اینکه رویکرد دوم، مقاومت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی دشمن است، گفت: در شرایط تقابل، کشور باید قدرت خود را در حوزه‌های نظامی، اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای و شناختی افزایش دهد تا توان بازدارندگی آن تقویت شود.

وی ضربه زدن به منافع مادی قدرت‌های سلطه‌گر را از دیگر راهبردهای مقابله با دشمن برشمرد و افزود: در منطق برخی قدرت‌های جهانی، منافع اقتصادی و سرمایه نقش محوری دارد؛ ازاین‌رو، شناخت نقاط آسیب‌پذیر دشمن و استفاده از ظرفیت‌های کشور برای افزایش هزینه‌های تجاوز، اهمیت فراوانی دارد.

کلانتری با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) درباره ایستادگی در برابر قدرت‌های سلطه‌گر اظهار کرد: مبانی انقلاب اسلامی اجازه نمی‌دهد که در برابر تهدیدها، از اصول و ارزش‌های اساسی چشم‌پوشی کنیم. مقاومت باید بر پایه شناخت درست شرایط، تقویت توان داخلی و استفاده از ظرفیت‌های ملی دنبال شود.



وی با تأکید بر ضرورت آمادگی برای پاسخ مقتدرانه به اقدامات دشمن ادامه داد: هرگونه محاسبه غلط دشمن باید با واکنشی متناسب و قاطع مواجه شود تا طرف مقابل نتواند با تکرار تجاوز، اهداف خود را پیش ببرد.

انسجام ملی و مقابله با عوامل تضعیف‌کننده کشور

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) حفظ وحدت و انسجام ملی را از مهم‌ترین عوامل موفقیت کشور دانست و گفت: در شرایط حساس کنونی، نباید با پرداختن به حاشیه‌ها و اختلافات کم‌اهمیت، مسائل اصلی کشور را تحت‌الشعاع قرار داد؛ چراکه انسجام ملی همواره یکی از عوامل مهم عبور ایران از دشواری‌ها بوده است.

وی با اشاره به ضرورت مقابله با آنچه ستون پنجم دشمن در داخل کشور خواند، اظهار کرد: در کنار مقابله با جریان‌های وابسته و وطن‌فروش، باید به مشکلات فکری و تحلیلی برخی افراد و همچنین عملکرد مسئولانی که نسبت به معیشت مردم بی‌توجه هستند، توجه کرد.

کلانتری با انتقاد از وضعیت بازار و افزایش قیمت‌ها افزود: رهاشدگی بازار و نوسانات بی‌ضابطه قیمت‌ها می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد. دستگاه‌های مسئول و نهادهای نظارتی باید با جدیت بیشتری به وظایف خود عمل کنند تا فشارهای اقتصادی، زندگی و معیشت مردم را بیش از این تحت تأثیر قرار ندهد.

وی تأکید کرد: توجه به معیشت مردم و کنترل بازار، بخشی از مسئولیت‌های مهم در شرایط جنگی است؛ زیرا فشار اقتصادی می‌تواند زمینه نارضایتی اجتماعی را فراهم کند و بر انسجام داخلی اثر بگذارد.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) در پایان با تأکید بر ضرورت مقاومت، استقامت و پایبندی به اصول ایمانی خاطرنشان کرد: تقویت قدرت ملی، پاسخ قاطع به تجاوز، حفظ وحدت و رسیدگی جدی به مشکلات مردم باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود و در این مسیر، اعتماد به وعده الهی برای نصرت مؤمنان اهمیت اساسی دارد.

