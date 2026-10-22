مهلت ارسال آثار به نهمین جشنواره مطبوعات البرز تا ۱۵ آبان تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عباس زاده، دبیر نهمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان البرز، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تمدید مهلت شرکت در نهمین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های استان البرز در پی استقبال فعالان رسانه‌ای و درخواست همکاران مطبوعاتی انجام شده است.

وی افزود: با هدف فراهم کردن فرصت بیشتر برای مشارکت فعالان رسانه‌ای و تکمیل فرآیند ثبت آثار، مهلت ارسال آثار به مدت ۱۵ روز افزایش یافته است.

دبیر نهمین جشنواره مطبوعات البرز ادامه داد: این تمدید فرصتی دوباره برای روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و سایر فعالان رسانه‌ای استان فراهم می‌کند تا با آمادگی بیشتر، آثار خود را در بخش‌های مربوط ثبت و برای حضور در جشنواره ارائه کنند.

پیگیری مشکلات ثبت آثار

عباس‌زاده همچنین با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند ثبت آثار خاطرنشان کرد: فعالان رسانه‌ای در صورت مواجهه با هرگونه مشکل یا اختلال هنگام ثبت آثار، می‌توانند موضوع را با روابط عمومی خانه مطبوعات و رسانه‌های استان البرز در میان بگذارند تا اقدامات لازم برای بررسی و رفع مشکلات انجام شود.

بر اساس اعلام خانه مطبوعات و رسانه‌های استان البرز، علاقه‌مندان تا ۱۵ آبان فرصت دارند آثار خود را در نهمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان ثبت و ارسال کنند.