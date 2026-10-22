به گزارش خبرنگار مهر، سالار ولایت‌مدار آبنوش ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره ملی زیتون در طارم سفلی که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشاورزی استان قزوین، حمایت هدفمند از بهره‌برداران خرد و رفع موانع تولید را از ضرورت‌های توسعه این بخش دانست.

وی با بیان اینکه قزوین از توانمندی‌های قابل‌توجهی در حوزه‌های مختلف برخوردار است، اظهار کرد: ظرفیت‌های استان در بخش کشاورزی، دامپروری و تولید محصولات باغی، زمینه مناسبی برای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های بیشتر فراهم کرده است و باید از این قابلیت‌ها به شکل مطلوب استفاده شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با قدردانی از اقدامات وزیر جهاد کشاورزی و مجموعه مدیریتی این وزارتخانه، امنیت غذایی را یکی از ارکان اساسی امنیت ملی برشمرد و گفت: تأمین ذخایر کالاهای اساسی کشور در سطحی مطلوب، حاصل تلاش و مدیریت مسئولان این حوزه است و حفظ این توانمندی، نیازمند تقویت مستمر بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان است.

آبنوش با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات مطرح‌شده از سوی کشاورزان منطقه، خطاب به وزیر جهاد کشاورزی خواستار قرار گرفتن این درخواست‌ها در اولویت برنامه‌های وزارتخانه شد و افزود: توجه به زحمات کشاورزان و فراهم کردن زمینه فعالیت پایدار برای آنان باید در تصمیم‌گیری‌های این بخش جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

زیتون‌کاران خرد نباید از حمایت‌های کشاورزی محروم بمانند

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تولید و کشت‌وصنعت زیتون تصریح کرد: با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته، بخش مهمی از فعالیت‌های این حوزه همچنان به شیوه سنتی انجام می‌شود و بخشی از کشاورزان فعال در این عرصه، آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

وی با تأکید بر لزوم دیده‌شدن کشاورزان خرد در سیاست‌های حمایتی ادامه داد: در منطقه طارم سفلی کشاورزانی حضور دارند که تمام معیشت و زندگی آنان به حدود ۲۰۰ درخت زیتون وابسته است؛ بنابراین، برنامه‌ریزی‌ها نباید صرفاً بر واحدهای بزرگ تولیدی متمرکز باشد، بلکه باید شرایط و نیازهای این گروه از بهره‌برداران نیز در تخصیص حمایت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

آبنوش خاطرنشان کرد: حمایت از زیتون‌کاران سنتی، علاوه بر کمک به پایداری معیشت خانوارهای روستایی، می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید و تقویت اقتصاد محلی منجر شود.

ضرورت مدیریت عادلانه منابع آب در طارم سفلی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود آب را از مسائل مهم منطقه طارم سفلی دانست و اظهار کرد: با وجود قرار گرفتن این منطقه در محدوده دو رودخانه دائمی و پرآب، همچنان با مشکل کم‌آبی مواجه هستیم؛ مسئله‌ای که مدیریت دقیق‌تر منابع و توزیع عادلانه آب میان بهره‌برداران را ضروری می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، همراهی دولت و پیگیری‌های استاندار قزوین، راهکارهای مؤثری برای مدیریت این مشکل اتخاذ شود و کشاورزان منطقه بتوانند متناسب با نیازهای خود از منابع آبی بهره‌مند شوند.

آبنوش با اشاره به جایگاه استان قزوین در تولید محصولات کشاورزی و دامی بیان کرد: این استان در تولید پروتئین، لبنیات، گندم و محصولات باغی از ظرفیت‌های مهمی برخوردار است و نزدیکی آن به پایتخت نیز می‌تواند در تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان، بازار مصرف و مراکز تصمیم‌گیری مؤثر باشد.

تفویض اختیار به مدیران استان، مسیر توسعه را هموار می‌کند

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به هماهنگی موجود میان مسئولان استان، این هم‌افزایی را فرصتی برای تسریع در حل مشکلات مردم دانست و گفت: امروز در سطح استان تعامل و انسجام مناسبی میان مدیران وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز پیشبرد بهتر برنامه‌های توسعه‌ای باشد.

وی از وزیر جهاد کشاورزی خواست اختیارات لازم را به مجموعه مدیریتی استان واگذار کند تا بخشی از امور با سرعت بیشتری در داخل استان پیگیری شود.

آبنوش افزود: آمادگی داریم در چارچوب سیاست‌های دولت، مسئولیت‌های لازم را در سطح استان برعهده بگیریم و برای حل مسائل موجود همکاری کنیم تا ضمن تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم، فرصت بیشتری برای پیگیری سایر موضوعات در سطح ملی فراهم شود.

پیگیری جاده کلج ـ گیلان در دستور کار است

آبنوش در ادامه به وضعیت جاده کلج ـ گیلان اشاره کرد و گفت: پیگیری این مسیر که از مطالبات مردم منطقه به شمار می‌رود، در دستور کار قرار دارد و هفته گذشته نیز هیئتی متشکل از نمایندگان چند وزارتخانه برای بررسی موضوع به منطقه سفر کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم پیگیری‌ها و همکاری دستگاه‌های مسئول، موانع موجود برطرف شود و زمینه رسیدگی به این مطالبه منطقه‌ای فراهم آید.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد برگزاری جشنواره ملی زیتون در طارم سفلی، علاوه بر معرفی توانمندی‌های تولیدی استان، به افزایش حمایت‌ها از زیتون‌کاران، رونق تولید و تقویت جایگاه کشاورزی قزوین در اقتصاد کشور کمک کند.

