به گزارش خبرنگار مهر سعید ایتی ظهر پنجشنبه در جلسه هم اندیشی با معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور،وستای نجف اسفراین برگزار شد، ضمن خیرمقدم به حاضران، بر ضرورت توجه ویژه به مسائل و نیازهای مناطق روستایی این شهرستان تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اسفراین در حوزه‌های تاریخی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و دانشگاهی اظهار کرد: این شهرستان با برخورداری از پیشینه تمدنی و آثار تاریخی ارزشمند، از جمله شهر تاریخی بلقیس، ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه دارد.

فرماندار اسفراین با اشاره به وجود حدود ۱۱۵ روستای دارای شورا و دهیاری در این شهرستان افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات روستاها، تنش آبی است؛ به‌طوری‌که حدود ۴۰ روستا با این مشکل مواجه هستند و برآورد اعتبار مورد نیاز برای رفع آن، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است.

ایتی، بهسازی راه‌های روستایی را از دیگر مطالبات مهم شهرستان برشمرد و گفت: اسفراین حدود ۶۰۰ کیلومتر راه روستایی دارد که نزدیک به ۱۰۰ کیلومتر آن به دلیل فرسودگی، نیازمند اجرای روکش آسفالت است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از اشتغال‌زایی، ارائه تسهیلات و توانمندسازی جوامع روستایی خاطرنشان کرد: انتظار داریم اسفراین در فهرست شهرستان‌های هدف برنامه‌های محرومیت‌زدایی قرار گیرد تا بتوان با برنامه‌ریزی هدفمند، از ظرفیت‌های حمایتی برای رفع محرومیت در روستاهای نیازمند بهره گرفت.

فرماندار اسفراین در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی معاون رئیس‌جمهور و مسئولان استانی، زمینه رفع مشکلات زیرساختی روستاها و تسریع روند توسعه و توانمندسازی مناطق روستایی شهرستان فراهم شود.