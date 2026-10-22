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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

دهستانی: پدافند اجتماعی مهم‌ترین رکن پدافند در کشور است

دهستانی: پدافند اجتماعی مهم‌ترین رکن پدافند در کشور است

یزد - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با بیان اینکه پدافند اجتماعی مهم‌ترین رکن پدافند در کشور است گفت: پدافند اجتماعی، نقش کلیدی در تاب‌آوری کشور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی، صبح پنجشنبه، در همایش مدیران کل پدافند غیرعامل کشور به میزبانی یزد با خیرمقدم به رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و دیگر حاضران، اظهار کرد: با نگاه ویژه استاندار یزد، ادبیات و گفتمان پدافند غیرعامل در استان به سند و برنامه‌ای راهبردی تبدیل شده است.

وی با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدها و گسترش جنگ‌های شناختی و ترکیبی افزود: با توجه به پیچیدگی جنگ‌های امروز و ظهور بحران‌های جدید، لازم است متناسب با این شرایط، برنامه‌ها و راهبردهای دفاعی در ابعاد مختلف تدوین و اجرا شود.

دهستانی با بیان اینکه مفهوم پدافند از چارچوب‌های نظامی فراتر رفته است، تصریح کرد: امروز پدافند مردمی و اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد و مردم با حضور و نقش‌آفرینی خود، یکی از مهم‌ترین ارکان پدافند اجتماعی را شکل می‌دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد ادامه داد: اگر گفتمان پدافند در حوزه‌های مختلف جامعه شکل نمی‌گرفت، کشور با مشکلات بیشتری مواجه می‌شد؛ از این رو، تقویت تاب‌آوری اجتماعی، اقتصادی و تولیدی باید در کانون برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به اهداف دشمن در جنگ‌های اخیر گفت: دشمن در ابتدا با طرح موضوعاتی مانند مسائل هسته‌ای، موشکی، محور مقاومت و براندازی وارد میدان شد، اما هدف اصلی او مختل کردن چرخه زندگی مردم بود؛ موضوعی که اهمیت پدافند غیرعامل و پدافند اجتماعی را بیش از گذشته نمایان کرد.

دهستانی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی یزد خاطرنشان کرد: معماری و شهرسازی این استان، بادگیرها، قنوات و سابقه زندگی مسالمت‌آمیز مردم، جلوه‌هایی از تجربه تاریخی یزد در زمینه پدافند و سازگاری با شرایط دشوار است. می‌توان با بهره‌گیری از این میراث و تلفیق آن با دانش روز، زمینه تقویت انسجام اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی را فراهم کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش مدیران استانی و شهرستانی در ارتقای تاب‌آوری کشور گفت: مسئولان سیاسی و اجرایی در سطوح مختلف، در این دوره برای تقویت تاب‌آوری اجتماعی، اقتصادی و تولیدی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با اشاره به اهداف برگزاری برنامه‌های مرتبط با پدافند غیرعامل افزود: فرهنگ‌سازی و جریان‌سازی از حلقه‌های مهمی است که باید در برنامه‌های این حوزه تقویت شود. نشست تخصصی پدافند غیرعامل، نمایشگاه تخصصی در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی یزد و یادواره شهدای پدافند غیرعامل کشور، در همین راستا برگزار می‌شوند.

کد مطلب 6986293

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