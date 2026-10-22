به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی، صبح پنجشنبه، در همایش مدیران کل پدافند غیرعامل کشور به میزبانی یزد با خیرمقدم به رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و دیگر حاضران، اظهار کرد: با نگاه ویژه استاندار یزد، ادبیات و گفتمان پدافند غیرعامل در استان به سند و برنامه‌ای راهبردی تبدیل شده است.

وی با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدها و گسترش جنگ‌های شناختی و ترکیبی افزود: با توجه به پیچیدگی جنگ‌های امروز و ظهور بحران‌های جدید، لازم است متناسب با این شرایط، برنامه‌ها و راهبردهای دفاعی در ابعاد مختلف تدوین و اجرا شود.

دهستانی با بیان اینکه مفهوم پدافند از چارچوب‌های نظامی فراتر رفته است، تصریح کرد: امروز پدافند مردمی و اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد و مردم با حضور و نقش‌آفرینی خود، یکی از مهم‌ترین ارکان پدافند اجتماعی را شکل می‌دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد ادامه داد: اگر گفتمان پدافند در حوزه‌های مختلف جامعه شکل نمی‌گرفت، کشور با مشکلات بیشتری مواجه می‌شد؛ از این رو، تقویت تاب‌آوری اجتماعی، اقتصادی و تولیدی باید در کانون برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به اهداف دشمن در جنگ‌های اخیر گفت: دشمن در ابتدا با طرح موضوعاتی مانند مسائل هسته‌ای، موشکی، محور مقاومت و براندازی وارد میدان شد، اما هدف اصلی او مختل کردن چرخه زندگی مردم بود؛ موضوعی که اهمیت پدافند غیرعامل و پدافند اجتماعی را بیش از گذشته نمایان کرد.

دهستانی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی یزد خاطرنشان کرد: معماری و شهرسازی این استان، بادگیرها، قنوات و سابقه زندگی مسالمت‌آمیز مردم، جلوه‌هایی از تجربه تاریخی یزد در زمینه پدافند و سازگاری با شرایط دشوار است. می‌توان با بهره‌گیری از این میراث و تلفیق آن با دانش روز، زمینه تقویت انسجام اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی را فراهم کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش مدیران استانی و شهرستانی در ارتقای تاب‌آوری کشور گفت: مسئولان سیاسی و اجرایی در سطوح مختلف، در این دوره برای تقویت تاب‌آوری اجتماعی، اقتصادی و تولیدی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با اشاره به اهداف برگزاری برنامه‌های مرتبط با پدافند غیرعامل افزود: فرهنگ‌سازی و جریان‌سازی از حلقه‌های مهمی است که باید در برنامه‌های این حوزه تقویت شود. نشست تخصصی پدافند غیرعامل، نمایشگاه تخصصی در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی یزد و یادواره شهدای پدافند غیرعامل کشور، در همین راستا برگزار می‌شوند.