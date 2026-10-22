  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

حمله پهپادی به ریاض؛ تخلیه شرکت سعودی آرامکو در الظهران

حمله پهپادی به ریاض؛ تخلیه شرکت سعودی آرامکو در الظهران

در حالی که ائتلاف سعودی از حمله جدید پهپادی به ریاض خبر داده، شرکت نفتی آرامکو از کارکنان خود خواسته است مقر این شرکت در الظهران را تخلیه کنند و از خانه به کار خود ادامه دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع آگاه نوشت که شرکت آرامکوی عربستان از کارکنان خود خواسته است مقر این شرکت در الظهران را تخلیه کنند و از خانه به کار خود ادامه دهند.

بر اساس این گزارش، ائتلاف سعودی هم صبح امروز از رهگیری و انهدام یک پهپاد در حریم هوایی ریاض خبر داد.

رسانه های عربی نیز اعلام کردند که پروازها در منطقه الشرقیه عربستان سعودی دچار اختلال شده است.

همزمان با تشدید حملات نیروهای مسلح یمن به ریاض و مناطق جنوبی عربستان، بسیاری از کشورها به اتباع خود درباره سفر به این کشور هشدار داده و پروازهای خود را تعلیق کرده اند.

کد مطلب 6986294

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها