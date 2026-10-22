حمله پهپادی به ریاض؛ تخلیه شرکت سعودی آرامکو در الظهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع آگاه نوشت که شرکت آرامکوی عربستان از کارکنان خود خواسته است مقر این شرکت در الظهران را تخلیه کنند و از خانه به کار خود ادامه دهند.

بر اساس این گزارش، ائتلاف سعودی هم صبح امروز از رهگیری و انهدام یک پهپاد در حریم هوایی ریاض خبر داد.

رسانه های عربی نیز اعلام کردند که پروازها در منطقه الشرقیه عربستان سعودی دچار اختلال شده است.

همزمان با تشدید حملات نیروهای مسلح یمن به ریاض و مناطق جنوبی عربستان، بسیاری از کشورها به اتباع خود درباره سفر به این کشور هشدار داده و پروازهای خود را تعلیق کرده اند.