  1. استانها
  2. البرز
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

هدف‌گذاری البرز برای درخشش دوباره در مسابقات کشوری «مدهامتان»

هدف‌گذاری البرز برای درخشش دوباره در مسابقات کشوری «مدهامتان»

کرج- به‌دنبال کسب رتبه سوم کشوری البرز در دوره گذشته، داور مسابقات مدهامتان از برگزاری دوره‌های ارتقا برای تیم البرز به‌منظور کسب نتایج بهتر در مسابقات امسال خبر داد.

شاکرنژاد، داور مسابقات قرآنی مدهامتان صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به میزبانی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان اظهار کرد: این میزبانی نشان‌دهنده اهتمام ویژه نماینده ولی‌فقیه در البرز به امور قرآنی است و شرکت‌کنندگان در این مسابقات، آینده‌سازان و سرمایه‌های قرآنی استان به شمار می‌روند که در آینده نزدیک در محافل و برنامه‌های بزرگ استان از وجودشان بهره‌مند خواهیم شد.

وی درباره بخش‌های مختلف این رویداد افزود: مسابقات امسال در رشته‌های قرائت ترتیل، اذان، دعاخوانی، مکبری، صحت نماز، ترجمه‌خوانی و نقاشی و در رده‌های سنی زیر ۱۸ سال، زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال برگزار شد که به دلیل همین تنوع رشته‌ها و رده‌های سنی، از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

داور مسابقات مدهامتان با اشاره به جایگاه استان البرز در سطح کشور تصریح کرد: تیم استان البرز سال گذشته موفق شد رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص دهد و در بخش‌های انفرادی نیز افتخارآفرینی کند.

شاکرنژاد در پایان خاطرنشان کرد: با تدبیر شورای توسعه قرآنی، دوره‌های ارتقای ویژه‌ای برای تیم‌های اول و برگزیدگان برگزار خواهد شد و امیدواریم امسال با آمادگی کامل، نتایج درخشان‌تر و رتبه‌های بهتری را در مسابقات کشوری برای استان قرآنی البرز به ارمغان بیاوریم.

کد مطلب 6986295

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها