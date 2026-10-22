شاکرنژاد، داور مسابقات قرآنی مدهامتان صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به میزبانی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان اظهار کرد: این میزبانی نشان‌دهنده اهتمام ویژه نماینده ولی‌فقیه در البرز به امور قرآنی است و شرکت‌کنندگان در این مسابقات، آینده‌سازان و سرمایه‌های قرآنی استان به شمار می‌روند که در آینده نزدیک در محافل و برنامه‌های بزرگ استان از وجودشان بهره‌مند خواهیم شد.

وی درباره بخش‌های مختلف این رویداد افزود: مسابقات امسال در رشته‌های قرائت ترتیل، اذان، دعاخوانی، مکبری، صحت نماز، ترجمه‌خوانی و نقاشی و در رده‌های سنی زیر ۱۸ سال، زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال برگزار شد که به دلیل همین تنوع رشته‌ها و رده‌های سنی، از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

داور مسابقات مدهامتان با اشاره به جایگاه استان البرز در سطح کشور تصریح کرد: تیم استان البرز سال گذشته موفق شد رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص دهد و در بخش‌های انفرادی نیز افتخارآفرینی کند.

شاکرنژاد در پایان خاطرنشان کرد: با تدبیر شورای توسعه قرآنی، دوره‌های ارتقای ویژه‌ای برای تیم‌های اول و برگزیدگان برگزار خواهد شد و امیدواریم امسال با آمادگی کامل، نتایج درخشان‌تر و رتبه‌های بهتری را در مسابقات کشوری برای استان قرآنی البرز به ارمغان بیاوریم.