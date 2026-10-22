توقف موقت فعالیت واحدهای سیار معاینه فنی خودروها در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران، محمدمهدی رضازاده، با اشاره به تأکید مدیریت شهری بر نوسازی و روز آمدن کردن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری معاینه فنی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان اظهار کرد: در دوره ششم مدیریت شهری، با تدبیر شهردار تهران و تخصیص اعتباری بالغ بر یک میلیون دلار، نوسازی ۳۲ خط معاینه فنی خودروهای سبک و ۳ خط معاینه فنی خودروهای سنگین مراکز معاینه فنی شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد. در ادامه این اقدامات، طرح بهسازی و نوسازی واحدهای سیار معاینه فنی خودروی سبک نیز با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و استقرار الگوی جدید بهره‌برداری از ابتدای آبان ماه سال جاری آغاز شده است.

وی با تأکید بر اینکه هدف از اجرای این طرح ارتقای ماشین‌آلات معاینه فنی برابر استانداردهای روز جهانی‌ است، تصریح کرد: استقرار الگوی جدید فنی و اجرایی، ارتقای استانداردهای عملکردی، بهبود کیفیت خدمات، ایجاد امکانات رفاهی مناسب‌تر برای شهروندان و هماهنگی بیشتر تجهیزات و ساختار واحدهای سیار با سیمای بصری شهر تهران، از مهم‌ترین اهداف این طرح به شمار می‌رود.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به توقف موقت فعالیت واحدهای سیار پیشین خاطرنشان کرد: تا زمان آماده‌سازی و جایگزینی واحدهای جدید و تکمیل الزامات فنی و اجرایی، فعالیت واحدهای سیار فعلی به‌صورت موقت متوقف خواهد بود. تلاش می‌کنیم این واحدها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و پس از تکمیل مراحل فنی و قراردادی، مجدداً به چرخه خدمت‌رسانی بازگردند.

وی در ادامه افزود: به‌منظور تداوم خدمات به شهروندان، ضمن افزایش ظرفیت پذیرش مراکز ۸ گانه خودرو سبک شهرداری تهران، ساعات کار این مراکز از ابتدای آبان‌ماه افزایش یافته و کلیه مراکز موظف هستند تا آخرین شهروند مراجعه کننده را پذیرش نمایند.

رضازاده با اشاره به نصب بنرهای اطلاع‌رسانی مراکز جایگزین در محل واحدهای سیار گفت: به مالکان خودروهایی که در مراجعه نخست در واحدهای سیار مردود شده‌اند و لازم است در مهلت قانونی ۱۴روزه برای آزمون مجدد مراجعه کنند، از طریق پیامک و تماس تلفنی اطلاع‌رسانی لازم انجام شده است تا این دسته از شهروندان بتوانند در مهلت مقرر به مراکز فعال مراجعه کنند.