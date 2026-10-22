فولاد مبارکه؛ شریان حیاتی ارزآوری و تاثیرگذار در اقتصاد ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در حاشیه مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه کشور و پس از دریافت جایزه «صادرکننده ممتاز کشور»، با اشاره به شرایط خاص سال ۱۴۰۴ گفت: سال ۱۴۰۴ مجموعه بزرگی از چالش‌ها را برای صنعت و اقتصاد کشور به همراه داشت و تاب‌آوری در این سال، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم در تمامی بخش‌های تأمین، تولید، فروش و سایر حوزه‌ها بود.

وی افزود: در این سال، با بروز تبعات روانی و اقتصادی ناشی از جنگ ۱۲ روزه، تقاضای داخلی با افت مواجه شد؛ با وجود این، داده‌های عملکردی ما نشان می‌دهد که به لطف الهی و با تلاش جهادی تمامی همکاران، پس از یک دهه نوسان توانستیم رکورد تاریخی صادرات سال ۱۳۹۴ (۱/۷۹۴ میلیون تن) را بشکنیم و به رقم ۱/۸۲۷ میلیون تن در شرکت اصلی و ۳/۱ میلیون تن در مقیاس گروه دست یابیم.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه تصریح کرد: این دستاورد ارزشمند، معادل جهش ۴۰/۷ درصدی در تناژ و ۱۰۸ درصدی در درآمد ریالی صادرات است؛ به این معنا که نه‌تنها چرخ تولید کشور متوقف نشد، بلکه ارزش اقتصادی بیشتری برای مجموعه و اقتصاد ملی خلق گردید.

وی در ادامه تصریح کرد: این جهش صادراتی و ثبت رکورد جدید در حالی رقم خورد که همچون همیشه، اولویت اصلی و خط قرمز ما در فولاد مبارکه، تأمین کامل نیاز بازار داخل و صنایع پایین‌دستی بود. ما هرگز نخواسته‌ایم برای توسعه صادرات، به بازار داخلی فشار وارد شود و این خط قرمز را حتی در سال جاری و در شرایط بازسازی نیز حفظ کردیم تا نیاز داخل به طور کامل تأمین شود.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه تأکید کرد: سیاست موفق فولاد مبارکه بر این استوار بود که بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللیِ ازپیش‌شناسایی‌شده، دقیقاً مانند یک سوپاپ اطمینان هوشمند عمل کنند. هنگامی که شوک ناشی از جنگ ۱۲ روزه، بازار داخلی را به رکود کشاند، ما مازاد ظرفیت ناشی از این رکود موقت را بدون آنکه تعهدات داخلی‌مان خدشه‌دار شود، به سرعت به سمت بازارهای فرامرزی هدایت کردیم.

به گفته زرندی، هدف اصلی در این بخش، صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر بوده است. وی در این خصوص معتقد است که صنعت فولاد جهان به سمت تولید محصولات پیشرفته‌تر با ارزش‌افزوده بالاتر حرکت می‌کند و فولاد مبارکه نیز باید متناسب با این روند گام بردارد.

آمارهای تفکیکی نشان می‌دهد که این مجموعه از الگوی خام‌فروشی و عرضه‌های پایه فاصله گرفته و به سمت عرضه محصولات تخت با گریدهای خاص و ارزش‌افزوده بیشتر حرکت کرده است. هنگامی که در کنار مدیریت هزینه از معدن (سنگ‌آهن) تا محصول نهایی، به سمت تولید محصولات کیفی و تخصصی گام برمی‌دارید، قدرت چانه‌زنی در برابر خریداران بین‌المللی افزایش می‌یابد و قیمت محصولات در تکانه‌های جهانی دستخوش افت شدید نخواهد شد.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به اهمیت ارزآوری صنایع غیرنفتی اظهار داشت: نگاه ما به درآمد ارزی، یک نگاه تزئینی نیست؛ بلکه گروه فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۴ توانست ۱/۱ میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد. ما این منابع را معطل نگذاشته و مستقیماً به سمت پروژه‌های کلان و زیرساختی مجموعه هدایت کردیم؛ پروژه‌هایی نظیر نورد گرم ۲ و نیروگاه‌های خودتأمین. توسعه پروژه‌های کلان نیازمند تأمین مالی پایدار است. وقتی شما درآمد ارزی مستقل و باثباتی داشته باشید، یک سپر دفاعی در برابر تحریم‌ها، عدم قطعیت‌ها و ناترازی‌های انرژی ایجاد می‌کنید. این دقیقاً همان الگویی است که کشور در شرایط خطیر به آن نیاز دارد؛ یعنی استفاده از ارز حاصل از صادرات برای خودتأمینی زیرساخت‌ها و بی‌نیازی از تحمیل بار اضافی بر منابع بانکی و دولت.

زرندی در پایان، ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های سرمایه انسانی گروه فولاد مبارکه، خاطرنشان کرد: این جایزه حاصل ارج نهادن به یک استراتژی پیوسته و هوشمندانه است؛ رویکردی که توانست اثرات رکود ناشی از جنگ ۱۲ روزه را خنثی کند، نیاز بازار داخل را در اولویت نخست نگه دارد و در شرایط اضطرار ارزی، شریان حیاتی ارزآوری کشور را تقویت نماید. این موفقیت متعلق به تمامی همکاران، مهندسان و نیروهای خطوط تولید در سراسر گروه فولاد مبارکه است. ما نشان دادیم که اگر انضباط، شفافیت و برنامه‌ریزی درست در مدیریت حاکم باشد، سخت‌ترین شوک‌ها و محدودیت‌ها نیز هرگز مانع حرکت و پیشرفت صنعت کشور نخواهند شد.